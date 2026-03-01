Ahora

Escalofriante

Pudo haber terminado en tragedia: terrible caída de David Alonso en el Gran Premio de Tailandia

El piloto de Aspar se fue al suelo en una curva pero dejó sin aliento al público de Tailandia después de que uno de sus rivales le atropellara a gran velocidad.

David AlonsoDavid AlonsoRedes

David Alonso puede haber sufrido uno de los accidentes más duros que vayamos a ver durante toda la temporada. El colombiano ha perdido el equilibrio con su moto en una curva. Hasta ahí parecía una caída normal pero lo verdaderamente escalofriante ha sucedido justo después.

Con Alonso ya en el suelo, Filip Salac no ha podido evitar atropellarle a gran velocidad. Por su fuera poco, y debido al impacto recibido por la moto de su rival, David ha chocado también con otro oponente. Al terminar la acción, con el campeón del mundo de Moto3 en el suelo, Salac ha ido corriendo hacia donde estaba David para interesarse por su estado.

Alonso ha sido trasladado rápidamente al centro médico donde se le han hecho pruebas para ver si tenía serios daños físicos. Por fortuna, el mismo ha confirmado en 'Dazn' que se encuentra bien: "Lo bueno es que no tengo nada roto. Quiero descansar y recuperarme".

El 'susto' ha sido de dimensiones tremendas teniendo en cuenta la magnitud del accidente. Por suerte, David Alonso no tiene que lamentar ninguna lesión grave y todo parece que podrá continuar con el Mundial de Moto2 después de una primera carrera que ha dejado uno de los peores accidentes que se recuerdan en la segunda categoría del motociclismo.

