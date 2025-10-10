Ahora

Las fechas de la pretemporada de MotoGP en la que Marc Márquez arrancará el asalto a un nuevo Mundial

El piloto ilerdense ya conoce el comienzo del camino de cara a buscar la consecución de un nuevo campeonato después de que la organización del Mundial oficializará las pruebas de la pretemporada.

Marc Márquez ya ha conseguido su noveno campeonato del mundo en una temporada en la que todavía restan 4 fechas para concluir el curso. El ilerdense ha gobernado el campeonato pero, desafortunadamente, sufrió una dura caída durante el último Gran Premio celebrado en Indonesia que, por el momento, le mantendrá alejado de las pistas.

Sin embargo, el hambre del 93 parece insaciable y el piloto de Cervera ya piensa en su décimo campeonato. Algo que está más cerca después de que los organizadores del Mundial de motociclismo revelaran el calendario de pruebas de invierno en 2026.

El primer paso de Marc en persecución de una nueva hazaña se dará en Valencia. Allí se celebrarán los primeros test de cara a la próxima temporada a partir del 18 de noviembre. Antes, el de Ducatitendría pensado reaparecer en alguna de las dos últimas citas del calendario en el presente campeonato del mundo.

Desde Valencia habrá que esperar ya hasta 2026 para encontrar las nuevas citas de pretemporada. Del 29 al 31 de enero se celebrará la prueba Shakedown para pilotos de pruebas de fábrica, novatos y fabricantes con concesiones mientras que del 3 al 5 de febrero será la prueba en Sepang.

Además, la presentación de la temporada se llevará a cabo en Malasia con diferentes actividades preparadas para el 6 y 7 de febrero y, finalmente, los dos últimos días de prueba serán el 21 y 22 de febrero en Buriram, Tailandia.

