La joya del tenis que responde a las críticas por no competir con Alcaraz y Sinner: "Lo intentamos, pero..."

Jakub Mensik, talento del circuito ATP, admite la superioridad del español y del italiano en unos meses en que han dominado de manera absoluta los grandes torneos del panorama mundial.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner han firmado un 2025 tremendamente espectacular. Los éxitos que han tenido ambos sitúan esta temporada como una de las mejores de sus respectivas carreras. Más allá de las victorias en Masters, Sinner se ha coronado en el Open de Australia y Wimbledon mientras que Alcaraz lo ha hecho en Roland Garros y US Open.

Ni el español ni el italiano han dado pie a que sus perseguidores en el ranking mundial les puedan competir un 'Grand Slam'. 'Sascha' Zverev ha sido el único en poder disputar una final de 'Major' este año. Fue en Australia y sucumbió ante Jannik en tres sets.

La superioridad del de San Cándido y del de El Palmar ha iniciado un debate y una posterior crítica sobre el nivel del resto de tenista. Muchos arremeten contra la imposibilidad que tienen a la hora de hacerle frente a los dos mejores del mundo.

Jakub Mensik, número 16 del ranking, asume el dominio de Alcaraz y Sinner y reconoce que no pueden hacer nada: "Ahora mismo Alcaraz y Sinner son los mejores, luego hay una gran brecha con los demás. Intentamos alcanzarlos, y ese es nuestro trabajo, pero los veo superiores a nosotros en todos los sentidos; su consistencia y su estilo de juego están a otro nivel, cada golpe marca la diferencia".

"Realmente tengo que mejorar en todos los aspectos de mi tenis para crecer. No puedo hacer predicciones. Puedes aprender mucho de ellos en los entrenamientos, pero enfrentarlos por primera vez sería útil para entender cómo actúan en cada situación. No siento que tenga expectativas, pero estoy dispuesto a trabajar duro", concluye Mensik en unas declaraciones para 'Gazzetta dello Sport'.