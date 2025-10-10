Bagnaia habla como nunca de Marc Márquez: "Entre los mejores de la historia"

El piloto de Ducati dice que se esperaba a otro Marc, pero que le ha sorprendido: "Tenerlo como compañero está siendo muy positivo".

Pecco Bagnaia ha lanzado muchos elogios a Marc Márquez, su compañero de equipo en Ducati y reciente campeón del mundo de MotoGP. En el Gran Premio de Japón celebró el noveno. Lo ha hecho en una entrevista a 'La Gazzetta dello Sport', en la que ha reconocido que se esperaba otro Marc.

Sabía que el de Cervera apretaba a sus compañeros de equipo, pero reconoce que está siendo "muy positivo" para él tenerle en el otro lado del garaje.

"El principio estaba un poco preocupado... siempre decía que era un incordio, incluso para sus compañeros. Y, en cambio, me sorprendió. Tenerlo como compañero fue muy positivo", dice el italiano.

En la celebración del título de Marc, en Japón, ambos pilotos acabaron juntos en un karaoke: "Nos pudimos conocer más en un karaoke, bebiendo sake. Fue divertido".

También deja una frase brutal sobre el Márquez piloto, al que coloca entre los mejores de la historia del deporte: "Está seguramente entre los mejores de la historia... ha dominado los últimos años. Solo se puede aprender de Marc".

Su amor por Ducati

A pesar de la tensión que está viviendo este año con Ducati por sus malos resultados, Pecco ha vuelto a mostrar su amor a los colores rojos: "Ducati siempre ha estado en mi cabeza. Están las motos y luego está Ducati".

En Japón logró una victoria brillante, pero en Indonesia volvió a las andadas yéndose al suelo cuando rodaba último . Muy lento y lejísimos de los tiempos de cabeza, de otra Ducati, la de Fermín Aldeguer.