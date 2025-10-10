"¡Que no es nuestro!": el enfado de Koldo con su mujer sobre el dinero que gestionaban para Ábalos

El contexto El exministro pagaba viajes y joyas y enviaba dinero a distintas mujeres con las que se relacionaba. Pero no lo hacía él directamente: se ocupaban de todo su asesor, Koldo García, y su mujer, Patricia Úriz.

De los mensajes y audios intervenidos a Koldo García se deduce que gestionaba diversos gastos de José Luis Ábalos, incluyendo ingresos a sus hijos, regalos y transferencias a mujeres relacionadas con él. Sin embargo, no lo hacía solo; su entonces esposa, Patricia Úriz, también participaba. Las conversaciones muestran que Koldo le pedía a Patricia realizar ingresos, comprar joyas y billetes de avión, o encargar flores. En una discusión, Koldo le reprocha a Patricia un error en un ingreso para Tatiana, hija del exministro. Además, se encargaba de elegir joyas y regalos para las mujeres con las que Ábalos se relacionaba.

De los mensajes y audios intervenidos a Koldo García se desprende que se encargaba de gestionar diferentes gastos de José Luis Ábalos, desde ingresos a sus hijos a regalos y transferencias de dinero para las mujeres con las que se relacionaba. Pero no se ocupaba él solo de esa tarea, a juzgar por el material que ha analizado la UCO, sino que le ayudaba su entonces mujer, Patricia Úriz.

Es lo que apuntan las conversaciones entre ambos, en las que Koldo encarga a Patricia que haga ingresos, compre joyas y billetes de avión o encargue flores. Y, en un momento dado, la abronca y le recuerda que el dinero que manejan no es suyo. Una discusión recogida en una serie de audios que forman parte del material al que ya han tenido acceso las partes personadas en la causa en el Tribunal Supremo. Otra parte, que puede comprometer la intimidad del exministro, está en una pieza de "información sensible" .

La discusión en cuestión gira en torno a un ingreso de dinero para Tatiana, hija del exministro, que al parecer Patricia ha hecho con una cantidad errónea. "Tú siempre igual. 'No, para mañana', 'No, para pasado, a ver si se le olvida', pero es que estas son cosas que manda nuestro jefe y no lo quieres entender. 'No, voy a ver si ahorro...'. ¡Que no es nuestro! Y no lo quieres entender", le reprocha Koldo.

"Cariño, yo entendí 200. O sea si no para qué voy a hacer el de Tatiana de 200. Me da igual hacer 200 que 400", responde ella, que insiste: "Cariño, que yo no quería ahorrar nada, o sea que no ha sido para ahorrar, que entendí que eran 200. ¿Si no para qué me voy a hacer el de Tatiana? ¿Qué más me da 200 que 400?".

Además, le indica que va a ir al banco a hacer la operación, pero Ábalos sigue abroncándola: "No hay forma de que entiendas las cosas, es que tú vives en un mundo distinto al mío y ya está". "Cariño, de verdad que lo siento, en lo de Tatiana, te juro que entendí esa cifra, que si hubiera entendido la otra lo hubiera hecho", le pide perdón su mujer.

Las 'gestiones': pagos y joyas

En las conversaciones entre ambos hay momentos en los que Koldo pide a Patricia hacer diferentes transferencias o ingresos. Así, le pregunta si han ingresado "los 350 de la hipoteca de Jose" o le pide que apunte diferentes gastos al "jefe": "Apunta al jefe 400 euros de vino", le indica, o que apunte 794 euros "en cuenta del jefe" o "800 jefe la cuenta a".

Patricia, a juzgar por el contenido de los mensajes, también se encargaba de elegir joyas y otros obsequios para mujeres con las que Ábalos se relacionaba. Koldo, por ejemplo, le pidió un billete de avión "para princesa". Se refería a Jésica, la novia de Ábalos presuntamente 'enchufada' en empresas públicas.

En otra de sus conversaciones, ambos hablan de una pulsera y ella le envía diferentes modelos. "Necesito pulseras. Para la puta", le dice él. "¿Para el día de su cumpleaños? (…) ¿Nota con las flores o no?", pregunta ella. En un intercambio similar, Koldo pide que Patricia compre un anillo de oro blanco. Después ella le manda un enlace de un colgante de diamantes y él le dice que coja las dos cosas, ante lo que ella le recuerda que tienen pendiente "lo del ramo de flores".

En otra de esas conversaciones, Koldo le encarga unos pendientes: "Pídeme estos pendientes por favor y págalos", le dice, ante lo que Patricia le advierte de que "valen 1084€". Después, le pregunta a qué dirección los envía, si "al Ministerio" u otra. Y Koldo responde: "Donde no llame la atención".

