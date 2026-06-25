Espargaró expresa su alegría por "tener a Márquez para muchos años más": "Se especulaba, pero..."

El piloto probador de KTM ha expresado su satisfacción por la permanencia del catalán en la competición, además de comentar su punto de vista sobre la posible consecución de un décimo título mundial por parte de su ex rival y amigo.

Marc Márquez está viviendo un año atípico en MotoGP después de la consecución de su séptimo mundial el año pasado. El piloto de Ducati parece haberse reencontrado con las buenas sensaciones tras su accidentado arranque de temporada. Esto, sumado a los fallos de sus principales rivales, plantean una situación sobre la que ha hablado Pol Espargaró, ante los rumores de un posible retiro del piloto de Cervera una vez finalizado el actual curso.

"Tenemos la suerte de seguir teniendo a Marc para muchos más años, para muchas más carreras. Porque se especulaba, sobre todo después de la lesión del hombro, que lo íbamos a perder, que se iba a retirar o que al menos que eso lo estaba pensando", explicaba el piloto probador de KTM. El catalán da por hecho la continuidad de Márquez, quien será compañero de Pedro Acosta en Ducati tras la salida de Pecco Bagnaia a Aprilia.

Espargaró respira tranquilo por mantener al nueve veces campeón mundial en la competición, después de asegurar que "creía que algo había de cierto" en los rumores sobre su retiro. Se mostró aliviado y explicó, "Marc sigue dándonos títulos y alegrías". Luego, el expiloto explicó sus expectativas respecto a la posible remontada del piloto de Ducati este campeonato.

"A ver si este año es capaz de remontar y ser un candidato al título, que parece ser que está remontando. Pero yo creo que Marc tiene dentro este récord histórico. Tú le preguntas a él y él siempre te dice que no, que eso no va con él", aseguró Espargaró. Un título con el que lograría superar a Valentino Rossi y convertirse en el piloto más laureado de la historia, algo que "si no lo consigue este año, lo hará en los próximos".

"Yo creo que es el objetivo que tiene y lo veremos, pero tengo muchas ganas de ver más Marc, porque él tiene mucha hambre y eso nos alegra a todos, al menos a los que nos gustan las motos", concluía el miembro de KTM. Está por ver si Márquez finalmente será capaz de hacerse con ese ansiado décimo título mundial, aunque lo que sí parece confirmado sería su continuidad en Ducati donde, junto a Acosta el año que viene, tendrá la oportunidad de plasmar aún más su nombre en la historia del motociclismo.

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