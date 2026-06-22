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Uruguay no arranca: brutales críticas a los charrúas tras empatar contra Cabo Verde

La Celeste se la jugará ante España si quiere pasar de fase de grupos del Mundial, después de dejarse puntos contra los caboverdianos con críticas hacia su entrenador, Marcelo Bielsa.

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Uruguay sigue sin hacer un buen papel en este Mundial. La selección uruguaya solo ha podido conseguir dos empates en sus dos primeros partidos en la Copa del Mundo. El primero contra Arabia Saudí con un 1-1 y el segundo, un 2-2 contra Cabo Verde.

Unos resultados muy pobres para La Celeste y que nadie esperaba. Esto ha hecho que desde Uruguay empiecen a llegar críticas fulminantes contra el equipo y sobre todo, contra el entrenador, Marcelo Bielsa. "Tienen el peor técnico de la historia, como no van a decepcionar. ¿A quién le ganó Bielsa? ¿A quién le ganó?", comentaba una de estas críticas.

Unos reproches en los que incluso se cuestionaba si el entrenador de 70 años solo valía para el fútbol de Europa: "Tal vez sea un técnico más para el fútbol europeo".

La realidad es que Uruguay se jugará el pase a la siguiente ronda contra España. 'La Roja' logró batir por 4-0 a Arabia Saudí y se colocó como líder del Grupo H con cuatro puntos.

Los charrúas solo han sumado dos en este inicio de Mundial y tendrán que ir con todo en la madrugada del viernes al sábado a las 02:00h (hora peninsular española) si quieren seguir vivos en esta Copa del Mundo.

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