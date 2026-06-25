Espargaró lamenta profundamente la salida de Acosta a Ducati: "Perdemos a nuestro Lamine Yamal de las motos"

El piloto probador de KTM y compañero de equipo del 'Tiburón', ha expresado su lamento por la salida del murciano del equipo, a pesar de dejar entrever una interesante y renovada alineación de pilotos para 2027.

Sin duda, una de las noticias de la semana en MotoGP es la confirmación del secreto a voces que situaba a Pedro Acosta en la escudería Ducati para 2027. De esta manera se confirma el 'Dream team' que formarán Marc Márquez y el murciano en Borgo Panigale la próxima temporada, algo que lamentan en KTM.

El 'Tiburón de Mazarrón' afronta en estos momentos su segundo año en la categoría reina. Sin embargo, en este tiempo ha sido capaz de demostrar su increíble talento hasta el punto de llevar a Ducati a fijarse en él e incorporarle en el lugar de Pecco Bagnaia, que recalará en Aprilia en el puesto de Jorge Martín.

"Todos más o menos sabíamos que Pedro se nos escapaba. Es un diamante, yo creo que ahora mismo en bruto, porque no está ganando, ganando las carreras, que yo creo que debería, pero es una gran pena", expresaba Pol Espargaró. El piloto probador de KTM es compañero de equipo de Acosta y ofrecía una llamativa comparación en 'DAZN' sobre la salida del piloto.

"Perdemos a nuestro Lamine Yamal de las motos. Es esa futura promesa que va a traer muchísimos títulos al motociclismo español y que lo teníamos con nosotros en KTM y se nos escapa", aseguraba Espargaró. Nada más y nada menos que una comparativa con el joven jugador del FC Barcelona, que apunta a seguir consolidándose como una estrella mundial en su deporte.

Las pistas de Espargaró sobre la nueva alineación de KTM

Ante la salida de Acosta de KTM y un previsible cambio de equipo de Brad Binder, que no tendría hueco en la estructura de Red Bull, Espargaró también dio pistas sobre su nueva alineación de pilotos: "Estaba yo ahora con el teléfono nervioso esperando saber quién viene con nosotros. Más o menos lo intuyo, pero lo veremos en las próximas horas o los próximos días. Creo que las noticias van a ser muy buenas".

"Perdemos a Pedro, pero traeremos algún piloto dentro de la fábrica muy bueno, con muchísimo talento y además bastante joven, con un buen recorrido. Así que bueno, lo veremos", añadía el catalán, que después fue preguntado por los nombres de Álex Márquez y Fabio Di Giannantonio.

"Podría ser, podría ser. Es una de las opciones. Hay muchos pilotos disponibles en la parrilla, así que podría ser", concluyó el expiloto con una gran sonrisa. Una respuesta que dejaría entrever dos de los movimientos que aguardan a la competición y que formarían una fuerte dupla para luchar por el campeonato en 2027.

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