Elisa Mouliaá acude a los juzgados para comparecer en la causa por calumnias a Errejón

Los detalles La actriz estaba citada la semana pasada por tercera vez ante el juez Arturo Zamarriego, aunque no acudió al juzgado alegando que estaba trabajando en Emiratos Árabes.

La actriz Elisa Mouliaá compareció hoy en los juzgados de Plaza de Castilla, Madrid, ante el magistrado que la investiga por presuntas calumnias contra Íñigo Errejón. La semana pasada, el juez Arturo Zamarriego ordenó su detención tras no asistir a su tercera citación, alegando compromisos laborales en Emiratos Árabes. Aunque ofreció declarar por videollamada, Zamarriego consideró que Mouliaá intentaba eludir la justicia. En un comunicado, la actriz afirmó que regresó voluntariamente a España para declarar personalmente, pese a sus compromisos profesionales y circunstancias médicas. La querella de Errejón se basa en acusaciones de calumnias relacionadas con otro caso judicial.

La actriz Elisa Mouliaá ha llegado esta mañana a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla para comparecer ante el magistrado que la investiga por presuntas calumnias al exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón, y que la semana pasada la ordenó detener por no acudir en su tercera citación.

Mouliaá estaba citada la semana pasada por el juez Arturo Zamarriego, aunque no acudió alegando que se encontraba en los Emiratos Árabes por un viaje de trabajo. Aunque no acudió al juzgado, ofreció comparecer por videollamada si el magistrado lo aceptaba.

El juez Zamarriego, que ya había advertido a Mouliaá, ordenó que fuese detenida y puesta a disposición judicial, al demostrar "una clara e inequívoca voluntad de sustraerse a la acción de la Justicia". En un comunicado, la actriz explica que ha decidido regresar voluntariamente a España para ponerse a disposición judicial y declarar personalmente, "a pesar de haber acreditado previamente compromisos profesionales fuera del país y haber alegado circunstancias médicas".

La comparecencia, prevista a las 10:30 horas, se enmarca en la causa abierta tras una querella interpuesta por Íñigo Errejón contra la actriz por presuntas calumnias, por decir que él extorsionó a testigos de la causa en la que el exportavoz parlamentario de Sumar está acusado de presunta agresión sexual a Mouliaá, y que se investigó en otro juzgado.

Según trasladan fuentes jurídica a laSexta, la representación de Iñigo Errejón, que ejerce la acusación particular, ha pedido que se le impongan como medidas comparecencias quincenales en el juzgado para asegurar su presencia en el procedimiento para futuras notificaciones personales y citaciones, dada su "evidente actitud obstructiva procesal y el riesgo de que vuelva a no comparecer a próximos llamamientos procesales".

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