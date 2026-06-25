Teijelo admite ante el juez que acudió a la Fiscalía con Leire Díez y cobró 125.000 euros del PSOE

Los detalles El abogado de Santos Cerdán contradice a la Fiscalía General del Estado y asegura que la fontanera del PSOE no acudió como compañera de despacho profesional.

Jacobo Teijelo, abogado del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, ha comparecido en la Audiencia Nacional imputado en el caso Leire Díez, que investiga las presuntas cloacas del PSOE. Teijelo admitió visitar la Fiscalía General con Leire Díez, pero aclaró que no era su compañera de despacho. Confirmó haber cobrado 125.000 euros del PSOE por servicios de prospectiva judicial, aunque evitó profundizar en su trabajo alegando secreto profesional. La declaración fue tensa, con Teijelo enfrentándose al juez Pedraz y solicitando la nulidad de la causa por considerarla una persecución política.

Jacobo Teijelo, abogado del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, ha comparecido este jueves en la Audiencia Nacional en calidad de imputado en el marco del conocido como caso Leire Díez, en el que se investigan las presuntas cloacas del PSOE para desactivar causas judiciales en contra del partido y del Gobierno.

En su comparecencia, Teijelo ha reconocido que acudió a la sede de la Fiscalía General del Estado acompañado por Leire Díez, la presunta fontanera del PSOE. No obstante, ha puntualizado que no lo hizo en calidad de compañera de su despacho de abogados, tal y como señaló la Fiscalía General del Estado.

También ha confirmado Teijelo que cobró 125.000 euros del Partido Socialista, una cuantía que se divide en tres facturas. En concreto, ha detallado que su relación profesional con Ferraz comenzó a finales de 2024, cuando fue contratado "para una prospectiva sobre interpretación sentimental de las causas judiciales". No obstante, ha evitado profundizar más en el contenido de su trabajo para el PSOE amparándose en el secreto profesional. Además, ha detallado que la formación aún le debe dos facturas que no le pagó por "incompatibilidad" a partir del estallido de la investigación contra Santos Cerdán.

La declaración de Teijelo, según trasladan fuentes jurídicas a laSexta, ha sido "desagradable" y "tensa", llegando a enfrentarse con Pedraz. Desde el inicio de la sesión ha asegurado que no se estaba respetando en su caso el secreto profesional reconocido a los abogados, llegando a leer ante el magistrado las leyes que regulan ese derecho.

Asimismo, el abogado de Santos Cerdán ha pedido la nulidad de la causa, alegando que se está llevando a cabo una "persecución" con motivaciones políticas. Además, ha cargado contra el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente por hacer "activismo de derechas".

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