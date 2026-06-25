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"Siempre le cuesta contenerse"

"Márquez está sufriendo mucho": un mito de MotoGP señala los "límites físicos" de Marc

Andrea Dovizioso, subcampeón de MotoGP en 2017, 2018 y 2019, se ha puesto en la piel de los rivales del ilerdense tras volver de su enésima lesión.

Marc Márquez Marc MárquezGetty

Tras someterse a dos operaciones hace poco más de un mes, Marc Márquez ha regresado arrasando... y eso que aún no está al 100% físicamente.

El de Cervera encadena dos victorias consecutivas y ha dejado la distancia con respecto al líder del Mundial, Marco Bezzecchi en solo 40 puntos cuando hace un mes era de más de 100.

Este arranque de remontada lo ha analizado Andrea Dovizioso en su podcast, donde ha apuntado que "hasta hace tres carreras parecía una tendencia Aprilia, solo Martín y Bezzecchi podían pelearlo, porque parecían demasiado fuertes en todas las condiciones".

Marc ha cambiado el paradigma, pero sus rivales conocen sus flaquezas: "Los rivales saben lo fuerte que es, solo que lo está demostrando cada vez más. Porque también los rivales se están dando cuenta de que tiene límites físicos y, a pesar de esto, no se rinde".

"En mi opinión él está sufriendo de verdad mucho, y por lo tanto es bien consciente de lo que debe hacer. Siempre le cuesta contenerse, pero está mucho más tranquilo", ha zanjado.

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