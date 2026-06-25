Mercedes niega un favoritismo hacia Russell o Antonelli: "Nos da igual qué piloto vaya por delante"

El director técnico del equipo alemán, James Allison, ha explicado tajantemente que no existe ningún tipo de preferencia hacia ninguno de sus pilotos y que ambos contarán con el mismo respaldo de la escudería para la consecución del mundial.

Mercedes está siendo el claro dominador del Mundial 2026 de Fórmula 1. La escudería alemana cuenta con el coche más rápido del 'paddock' y sus pilotos, George Russell y Kimi Antonelli, están cumpliendo con las expectativas. Especialmente el italiano, que sumaba cinco victorias consecutivas hasta que Lewis Hamilton le arrebató la racha en Barcelona.

El joven piloto es primero en la clasificación general a 50 puntos de su compañero, quien ha sumado varios resultados negativos recientemente. En Montmeló fueron visibles por primera vez ciertas desavenencias entre ambos, conscientes de que son los favoritos para llevarse el campeonato. Ante esta situación, James Allison, ha querido poner calma después de los rumores que estaban surgiendo en torno al equipo.

"Si tuvieras la suerte de trabajar en un equipo, comprenderías inmediatamente la cultura de ese equipo. Cuando oímos esas cosas, para nosotros es como un idioma extranjero", afirmaba el director técnico de Mercedes.

El británico quiso zanjar completamente los rumores sobre la preferencia de un piloto por encima del otro: "Nos interesa que ambos tengan éxito, nos da igual qué piloto vaya por delante del otro. Queremos un doblete en cada carrera. Y nos da igual en qué orden". Por último, cerró el comunicado posterior a Barcelona revelando el mayor objetivo de la marca alemana, a pesar de "querer siempre el máximo de puntos para ambos pilotos".

"Nuestro campeonato más importante no es el mundial de pilotos. No obtenemos nada a cambio, por eso todo lo que nos interesa está directamente orientado al campeonato de constructores", concluía Allison. Una respuesta que deja clara la estrategia de Mercedes y que presupone una igualdad de trato tanto con Russell como con Antonelli.

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