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Mundial 2026

Uruguay, próximo rival de España, en plena crisis: "Los jugadores no entienden la forma de entrenar de Bielsa"

España y Uruguay se jugarán en la madrugada del viernes su pase a los dieciseisavos de final del Mundial... con los uruguayos en plena crisis.

Uruguay

España se enfrenta a Uruguay. Una selección en plena crisis. El vestuario está roto y Marcelo Bielsa, el entrenador, está en el punto de mira.

La prensa uruguaya ha contado que el discurso de Bielsa no está llegando a los jugadores: "No compran ni el discurso ni la forma de entrenar del técnico".

Una selección en crisis con una fractura total entre entrenador y la plantilla. La selección de Uruguay necesita al menos un punto seguira viva en este mundial.

Son conscientes de que se enfrentan a una España favorita, pero las leyendas uruguayas creen: Walter Pandiani y Luis Suárez. "Todos creemos, estamos acostumbrados a vivir estas situaciones límites", dijo el que era delantero del FC Barcelona.

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