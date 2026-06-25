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Ábalos denuncia ser víctima de un juicio "político" y asegura que su condena a 24 años de cárcel estaba "predeterminada"

¿Qué ha dicho? El exministro de Transportes asegura desde la prisión de Soto del Real que "no esperaba penas tan abultadas", algo que afirma, "ha llamado la atención incluso a quien tuviera inquina y deseara la mayor de las penas".

Imagen de archivo de José Luis Ábalos. Imagen de archivo de José Luis Ábalos.laSexta

Un juicio "político". Así define José Luis Ábalos desde la prisión de Soto del Real el proceso penal que le ha llevado a ser condenado a 24 años y tres meses de cárcel por organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias en el marco del caso mascarillas. En un audio publicado por la 'Cadena SER', el exministro de Transportes asegura que el fallo estaba "predeterminado" desde el inicio de la investigación.

El que fuera número tres del PSOE hasta 2021 asegura sentirse "decepcionado" con el Tribunal Supremo, al que acusa de haberle impuesto una condena "abultada": "He recibido decepcionado la sentencia. Es cierto que siempre tuve la intuición de que iba a haber una condena, pero no esperaba, lógicamente, esas penas tan abultadas, que creo que han llamado la atención incluso a quien tuviera inquina y deseara la mayor de las penas".

También ha criticado el exdirigente socialista el hecho de que el comisionista Víctor de Aldama no vaya a entrar en prisión pese a haber sido condenado a cuatro años y medio al cancelarse su condena por la información aportada a la investigación, del mismo modo que no tendrá que devolver los 3,7 millones de euros que ingresó en comisiones. "El señor Aldama no ha delatado a nadie que no tuviera carácter político [...]. No ha señalado a nadie más que no tuviera un cargo político y, en ese sentido, me parece que todo tiene implicaciones políticas muy claras".

*Noticia en ampliación.

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