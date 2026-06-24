La UDEF asegura que Zapatero cobró 200.000 euros por parar una sentencia que obligaba a pagar 107 millones de dólares a una cementera peruana

Los detalles Zapatero habría mediado ante el expresidente de Bolivia a favor de la empresa minera para paralizar la sentencia. El nuevo informe de la UDEF describe así una organización criminal liderada por el expresidente dedicada al ejercicio de influencias. Concluye que para ello la trama simuló "servicios de asesoría no prestados, creando contratos ad hoc".

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha emitido un nuevo informe en el marco del caso Plus Ultra, al que ha tenido acceso laSexta, en el que asegura que José Luis Rodríguez Zapatero cobró 200.000 euros por influir en favor del grupo empresarial peruano Gloria ante las autoridades peruanas. Los investigadores sostienen que las pruebas demostrarían "la existencia de una dinámica de intermediación e influencias" orientadas a beneficiar los intereses de dicho grupo a través de un contrato simulado con una sociedad interpuesta.

Los agentes afirman que Zapatero habría aprovechado sus contactos para, a través de las gestiones de su secretaria Gertrudis Alcázar, agendar reuniones y llamadas telefónicas con el entonces presidente del país andino, Luis Arce, y con sus ministros de Economía y Justicia. "De ello se desprende que Zapatero solicita la intermediación del presidente Arce ante el procurador general (máximo responsable de la Fiscalía), si bien la intermediación la haría directamente el ministro (de Justicia) Siles, por indicación del propio Arce", indica el informe de la UDEF.

Asimismo, consideran los investigadores que las gestiones de Zapatero tuvieron éxito: "En este sentido, resulta significativo que el 30 de mayo de 2025 la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz declarara procedente el amparo solicitado por Soboce y dejara sin efecto temporalmente la sentencia que ordenaba el pago de los 107 millones de dólares".

La UDEF señala que "unas semanas después" de estas gestiones "se ordenarían dos transferencias, por importe de 50.000 euros cada una", desde, Focus Social Reaearch, la empresa contratante de la consultoría, a favor de Zapatero.

*Noticia en ampliación.

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