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Zapatero pide la nulidad de toda la causa por vulneración de derechos fundamentales

Los detalles Según un escrito al que ha tenido acceso laSexta, la defensa ha presentado un incidente de nulidad para que se declare la vulneración de los derechos fundamentales al juez ordinario predeterminado por la ley.

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, llega a la Audiencia Nacional para declarar como investigado

La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido la nulidad de toda la causa por vulneración de derechos fundamentales.

Según un escrito al que ha tenido acceso laSexta, la defensa ha presentado un incidente de nulidad para que se declare la vulneración de los derechos fundamentales al juez ordinario predeterminado por la ley, a un proceso justo con todas las garantías, a la tutela judicial efectiva sin indefensión y a la presunción de inocencia.

De esta manera, ha pedido la exclusión del procedimiento de todas las evidencias obtenidas en las diligencias de investigación que abrió la Fiscalía Anticorrupción en 2025 y las derivadas de ella, lo que incluye las evidencias obtenidas en todas las entradas y registros acordadas en la PS 62/2025 del Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid en este procedimiento.

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