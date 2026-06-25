'Palo' de Aprilia a Ducati tras el fichaje de Bagnaia: "Compartimos la visión de apoyar a Italia"

Los italianos han lanzado una indirecta a su principal rival debido a que no contarán con pilotos italianos para la temporada que viene tras la renovación de Márquez y la incorporación de Acosta.

Pecco Bagnaia es oficialmente piloto de Aprilia Racing para 2027. La marca italiana ha anunciado esta mañana el fichaje del bicampeón del mundo, un día después de que Ducati certificase su marcha tras el próximo GP de Valencia y la llegada de Pedro Acosta para cubrir su asiento.

A pesar de que el fichaje del piloto turinés por los de Noale llevaba sonando durante los últimos meses, hasta que Marc Márquez no ha firmado su renovación, no se ha podido hacer oficial el anuncio. Con la incorporación de Pecco, Aprilia contará con dos pilotos italianos en sus filas, reforzando los valores del equipo.

"Michele Colaninno y yo compartimos la misma visión de apoyar a Italia, por eso pensamos en Marco y Pecco juntos para la próxima etapa de Aprilia Racing", ha escrito Massimo Rivola, CEO de Aprilia, en el comunicado del fichaje de Bagnaia.

A su vez, Rivola ha resaltado el compromiso de la marca de poner en valor el deporte italiano, lanzando una indirecta a su principal rival Ducati, por la renovación de Márquez y el fichaje de Acosta.

"La llegada de Bagnaia confirma el valor del deporte italiano, que en los últimos meses se ha distinguido en el escenario mundial gracias a los logros de Kimi Antonelli en la Fórmula 1, Jannik Sinner en el tenis y Federica Brignone en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina 2026", añade el jefe de los italianos.

Además, los de Noale le han querido dar una cálida bienvenida al turinés, aunque, debido a que todavía no es piloto de Aprilia hasta 2027, han señalado que, por el momento, buscarán "vencerle" hasta el final del campeonato.

"Por eso, dar la bienvenida a Pecco nos llena de orgullo y supone un nuevo impulso para el deporte italiano a nivel internacional. Le daremos una calurosa bienvenida a él y a su familia, ¡pero primero intentaremos vencerle! Contar con un múltiple campeón del mundo es una responsabilidad que estamos deseando asumir", ha concluido Rivola en su comunicado.