María Galiana explica por qué no se jubila a sus 91 años: "Me jubilé a los 65 años como profesora y me convertí en actriz"

María Galiana reflexiona sobre cómo a la juventud "le cuesta muchísimo" encontrar un trabajo que les guste y confiesa por qué no se jubila: "Me jubilé con 65 años de mi vocación como profesora y encontré otro trabajo que me gusta, el de actriz".

María Galiana explica a Aimar Bretos en el plató de La Noche de Aimar por qué no se jubila con 91 años. La actriz, conocida por su papel de Herminia en 'Cuéntame' y con un Goya a sus espaldas, afirma que debe de ser por la educación que recibió.

"Para mí, y creo que para todos los de mi generación y algunos posteriores, trabajar es una cosa buenísima, todo lo contrario a lo que piensa la juventud de ahora en general", afirma la actriz, que explica que "la juventud de ahora, en general, que protesta porque los trabajos que consiguen no están bien remunerados, les cuesta mucho trabajo empezar en trabajos mínimos y con poco dinero y lo de levantarse muy temprano".

"Lo de estar ocho horas, que es la jornada laboral, les parece un suplicio, pero a mí eso nunca me lo ha parecido", reconoce Galiana, que destaca que siempre se ha "alegrado muchisimo" de "tener posibilidades de trabajar". Además, la actriz destaca que siempre ha disfrutado de sus trabajos: "A mí me ha pasado durante tantos años como profesora, que ha sido mi gran vocación, la docencia".

"Una vez que me jubilo, me encuentro con otro trabajo que me gusta como ser actriz", afirma, Galiana, que, a la pregunta de Aimar sobre por qué no se jubila, responde: "¿Por qué lo voy a dejar?".

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