El monólogo de Marc Giró y su 'periodista deportiva' sobre el Mundial: "El ICE se lleva al portero porque es negro y ¡gol!"

Marc Giró convierte el Mundial en una sátira política en Cara al Show, repasando algunos de los "goles" que, a su juicio, ya nos han marcado fuera del terreno de juego. Lo hace acompañado por una disparatada periodista deportiva que narra cada jugada.

Marc Giró ha decidido hablar de fútbol en Cara al Show. Y eso, viniendo de él, ya es noticia. "¿A que flipas? Yo también", arranca el presentador antes de reconocer que no tiene ni idea ni de este ni de otros deportes de élite. "Me interesan una mierda", admite. Tanto es así que, según cuenta, el otro día le preguntó a un amigo quién era la FIFA. "No es un chiste", advierte.

Para explicar de dónde viene su escasa pasión futbolera, Giró recuerda una experiencia infantil que, lejos de convertirlo en aficionado, logró justo lo contrario. Habla de la vez que un primo suyo le llevó en 1983 al Camp Nou para ver jugar al Barça de Maradona. La misión era despertar la hombría del pequeño Marc. El resultado fue bastante distinto "como se puede comprobar perfectamente", bromea con orgullo. No solo no funcionó el plan, sino que además le dejó, según dice, el recuerdo del día más aburrido de su vida.

A partir de ahí, el presentador hace un repaso de los "goles" que, a su juicio, ya nos han metido durante este Mundial. "Primero: se celebra en un país dirigido por una panda de individuos que están planeando hacer un resort de vacaciones sobre las ruinas de Gaza. Pero oye, qué guapa estaba Shakira el día de la inauguración", ironiza.

Es entonces cuando aparece en escena una supuesta periodista deportiva -que supuestamente está en el campo de fútbol- encargada de narrar cada uno de esos goles políticos y sociales con el entusiasmo de una retransmisión futbolística. El primero lo canta así: "Madre mía, se pasan los derechos de Palestina por los cojones. El árbitro parece que no dice nada. La jugada sigue. ¡Goool!".

Mientras tanto, en el plató ondean banderas de España. Tantas, de hecho, que impresionan al propio Giró.

El segundo gol llega con una referencia a la política migratoria en Estados Unidos. "Durante el Mundial, los del ICE, fusil en mano, están repartidos para ver qué pescan y cuántos inmigrantes pueden deportar. Pero tú tranquilo, que tu Selección sigue avanzando en las eliminatorias", reflexiona La periodista deportiva vuelve a entrar al quite: "Y aquí seguimos. El racismo va ganando y parece que tienen ganas de rematar el partido aprovechando que el árbitro no pita nada. Se acercan al área contraria. El ICE se lleva al portero porque es negro y ¡gol!" Las banderas vuelven a agitarse en el plató y Giró aprovecha para acercarse a la reportera, que en realidad nunca ha salido del estudio. "Que no se dice 'negro'", la regaña. "Se dice persona racializada", corrige.

El tercer gol ya juega directamente en casa. "Tercer gol: los que quieren negar tirando de xenofobia castiza el abono de transporte a los que no hayan conseguido empadronarse... ¡Ay, perdón, que esto no tiene que ver con el Mundial!", comenta. "Yo también les he colado un gol. También sé", añade entre risas. La falsa retransmisión termina con una invitada sorpresa saltando al 'terreno de juego', aunque no podemos verla en pantalla. "

"Parece que en el campo se ha metido un espontáneo. ¡Es Isabel Díaz Ayuso! Aprovecha que estamos superatentos a ver qué pasa con Zapatero para seguir descuartizando el Estado de Bienestar. Por sorpresa... ¡vaya golazo!", narra la periodista, antes de ponerse a corear un entusiasta "Isa, Isa".

Con el Mundial como excusa y una comentarista deportiva tan entregada como poco convencional, Giró convierte el fútbol en una crónica satírica de la actualidad política. Porque lo de que hable de 'deporte' también es otro golazo que nos ha marcado.

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