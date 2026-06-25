Aprilia anuncia el fichaje de Pecco Bagnaia para 2027: ¿Dónde acabará Jorge Martín?

La crítica de Bagnaia a MotoGP tras los accidentes en el GP de Cataluña: "Nosotros no decidimos"

Los de Noale han hecho oficial la llegada del bicampeón de MotoGP hasta 2030, resaltando el valor de la marca de impulsar el deporte italiano. El GP de Valencia será su última carrera con Ducati.

La renovación de Marc Márquez por Ducati hasta 2028 ha desatado una oleada de fichajes en la parrilla de MotoGP. Un día después del anuncio de la permanencia del ilerdense, los de Borgo Panigale publicaron un comunicado haciendo oficial la salida de Pecco Bagnaia del equipo tras ocho años y dos títulos.

Con la marcha del piloto turinés, la marca italiana contaba con un hueco disponible en su garaje que ocupó pocas horas después al incorporar a Pedro Acosta. Sin embargo, el mercado de fichajes no da tregua, y este jueves Aprilia ha anunciado el fichaje de Bagnaia por cuatro años hasta 2030.

De esta forma, Pecco mantiene su plaza en la categoría reina y no deja de estar en un equipo oficial con el que poder competir por el título. El próximo 29 de noviembre, el italiano correrá su último GP junto a Ducati y Márquez en Valencia.

El movimiento de Bagnaia provoca que Jorge Martín salga de Aprilia debido a su fichaje y la reciente renovación de Marco Bezzecchi, actual líder del mundial. Por ende, el madrileño tendrá que negociar con varios equipos para resolver su futuro lo antes posible. Yamaha, Honda y KTM son sus principales opciones.

"En todo el mundo decimos: 'El cielo es azzurro sobre Noale'. Francesco Bagnaia se une a Aprilia Racing a partir de 2027", ha escrito Aprilia en una publicación en Instagram.

Dupla italiana

A su vez, Massimo Rivola, CEO de Aprilia, ha dedicado unas palabras a su flamante fichaje, resaltando la intención de la marca de "apoyar a Italia", conformando una dupla italiana con la que impulsar el deporte nacional. "Michele Colaninno y yo compartimos la misma visión de apoyar a Italia, y por eso ambos pensamos juntos en Marco y Pecco para la próxima etapa de Aprilia Racing", señala el jefe de los de Noale.

Por último, Rivola ha destacado a Bagnaia como uno de los grandes deportistas italianos del momento junto a figuras como Jannik Sinner o Kimi Antonelli. "La llegada de Bagnaia confirma el valor del deporte italiano, que en los últimos meses ha destacado en la escena mundial. Por eso, dar la bienvenida a Pecco nos llena de orgullo y supone un nuevo impulso para el deporte italiano a nivel internacional", ha añadido.

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