El calor no da tregua: 14 comunidades autónomas seguirán en aviso por altas temperaturas

Sí, pero... Al fin esta ola de calor termina este jueves, 25 de junio: las temperaturas serán, en general, infinitamente más bajas que en estos días: 10º, por ejemplo, en el norte, y hasta 8º en el centro y el sur peninsular.

Este miércoles, 24 de junio, 14 comunidades autónomas estarán en aviso por altas temperaturas, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). País Vasco y Cantabria estarán en aviso rojo, mientras que Baleares y Galicia estarán en amarillo. El resto se encontrará en nivel naranja. En el noroeste peninsular, el calor será extremo, especialmente en Euskadi y el Valle del Ebro, con temperaturas que alcanzarán los 40º en muchas zonas. Además, algunas áreas de Galicia estarán en riesgo por tormentas. Bilbao registrará la máxima más alta con 42ºC. El jueves, la ola de calor terminará, con temperaturas significativamente más bajas en todo el país.

Este miércoles, 24 de junio, día de San Juan, 14 comunidades autónomas estarán en aviso por altas temperaturas, según advierte la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Entre ellas, País Vasco y Cantabria estarán en aviso rojo (peligro extraordinario); y Baleares y Galicia, amarillo. El resto se encontrarán en nivel naranja (peligro importante).

Todavía este miércoles, en todo el noroeste peninsular se registrará un calor extremo, sobre todo en el interior de Euskadi y en el Valle del Ebro y el calor empieza a retirarse ya hacia zonas más del centro. No obstante, y aunque las temperaturas empiezan a bajar, volveremos a hablar de 40º en muchas zonas del norte, del centro y también del sur peninsular.

Este miércoles, además de los aviso por altas temperaturas, varias zonas de Galicia estarán en riesgo por tormentas, concretamente en las provincias de A Coruña, Lugo y Ourense. De toda España, la capital de provincia con la temperatura máxima más alta será Bilbao, con 42ºC. Siguiendo con el País Vasco, Guipúzcoa y Vizcaya estarán en aviso rojo por calor, mientras que Álava llegará al nivel naranja.

Por su lado, en Cantabria, el aviso rojo estará activado en Liébana, centro y valle de Villaverde, al tiempo que el litoral y la zona del Ebro estarán en nivel naranja. Otras comunidades y zonas en aviso naranja serán Navarra, Asturias y Aragón.

Otras zonas y ciudades también en aviso naranja son: Jaén, Burgos, Valladolid; Ciudad Real y Toledo; Girona y Lleida; Badajoz; Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste de la Comunidad de Madrid; y Ribera del Ebro de La Rioja.

Y por fin, el jueves terminará esta ola de calor. Solo habrá avisos en el Valle del Ebro, interior de Pirineos y en la zona de Baleares. Las temperaturas serán, en general, infinitamente más bajas que en estos días: 10º, por ejemplo, en el norte, y hasta 8º en el centro y el sur peninsular.

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