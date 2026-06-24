Ahora

Previsión meteorológica

El calor no da tregua: 14 comunidades autónomas seguirán en aviso por altas temperaturas

Sí, pero... Al fin esta ola de calor termina este jueves, 25 de junio: las temperaturas serán, en general, infinitamente más bajas que en estos días: 10º, por ejemplo, en el norte, y hasta 8º en el centro y el sur peninsular.

Primera ola de calor del verano: este martes podría convertirse en el 23 de junio más caluroso de la historia
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Este miércoles, 24 de junio, día de San Juan, 14 comunidades autónomas estarán en aviso por altas temperaturas, según advierte la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Entre ellas, País Vasco y Cantabria estarán en aviso rojo (peligro extraordinario); y Baleares y Galicia, amarillo. El resto se encontrarán en nivel naranja (peligro importante).

Todavía este miércoles, en todo el noroeste peninsular se registrará un calor extremo, sobre todo en el interior de Euskadi y en el Valle del Ebro y el calor empieza a retirarse ya hacia zonas más del centro. No obstante, y aunque las temperaturas empiezan a bajar, volveremos a hablar de 40º en muchas zonas del norte, del centro y también del sur peninsular.

Este miércoles, además de los aviso por altas temperaturas, varias zonas de Galicia estarán en riesgo por tormentas, concretamente en las provincias de A Coruña, Lugo y Ourense. De toda España, la capital de provincia con la temperatura máxima más alta será Bilbao, con 42ºC. Siguiendo con el País Vasco, Guipúzcoa y Vizcaya estarán en aviso rojo por calor, mientras que Álava llegará al nivel naranja.

Por su lado, en Cantabria, el aviso rojo estará activado en Liébana, centro y valle de Villaverde, al tiempo que el litoral y la zona del Ebro estarán en nivel naranja. Otras comunidades y zonas en aviso naranja serán Navarra, Asturias y Aragón.

Otras zonas y ciudades también en aviso naranja son: Jaén, Burgos, Valladolid; Ciudad Real y Toledo; Girona y Lleida; Badajoz; Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste de la Comunidad de Madrid; y Ribera del Ebro de La Rioja.

Y por fin, el jueves terminará esta ola de calor. Solo habrá avisos en el Valle del Ebro, interior de Pirineos y en la zona de Baleares. Las temperaturas serán, en general, infinitamente más bajas que en estos días: 10º, por ejemplo, en el norte, y hasta 8º en el centro y el sur peninsular.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Pedro Sánchez en el Congreso, en directo | El presidente reivindica su gestión ante las críticas por las causas judiciales del PSOE
  2. Begoña Gómez recurre las medidas cautelares y tacha de "injustas e infundadas" las palabras del juez Peinado sobre una posible fuga
  3. Seis detenidos por la Guardia Civil durante los registros en el Ayuntamiento de Soria en una investigación por blanqueo y organización criminal
  4. Un San Juan con hogueras apagadas: la ola de calor obliga a tomar medidas excepcionales para luchar contra los incendios
  5. La ONU concluye que Israel mata "deliberadamente" a los niños palestinos como parte de su plan genocida en Gaza
  6. El monólogo de Marc Giró y su 'periodista deportiva' sobre el Mundial: "El ICE se lleva al portero porque es negro y ¡gol!"