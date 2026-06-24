La ola de calor dará un respiro este jueves aunque se mantienen los avisos por altas temperaturas en seis comunidades

Los detalles Zaragoza es la capital de provincia con la máxima más alta prevista que podría alcanzar los 39 ºC.

La ola de calor comienza a remitir en España, aunque seis comunidades mantienen el aviso por altas temperaturas. La AEMET informa de un descenso térmico generalizado el jueves, notable en el oeste y centro peninsular, pero el calor persistirá hasta el fin de semana en el Cantábrico Oriental, nordeste de la Península y Baleares. En el nordeste peninsular y Baleares, se alcanzarán hasta 39 ºC, con Zaragoza como la capital más calurosa. Avisos por lluvias y tormentas se activarán en Asturias, Galicia y País Vasco. Una masa de aire atlántica más fría pondrá fin a la ola de calor, con cielos despejados en general, salvo en el noroeste.

La ola de calor ya ha empezado a remitir en España, aunque no hay que confiarse, ya que seis comunidades mantienen este jueves el aviso por altas temperaturas. Al mismo tiempo, las lluvias y tormentas activarán los avisos en tres.

La AEMET ha informado de que el jueves se producirá un descenso térmico generalizado, que será notable en el oeste y centro peninsular. Sin embargo, el calor intenso se mantendrá hasta el fin de semana en el Cantábrico Oriental, nordeste de la Península y archipiélago balear.

Durante la jornada del jueves, los termómetros alcanzarán valores muy altos en el nordeste peninsular y Baleares y podrán llegar a los 38 o 39 ºC de forma puntual. De hecho, Zaragoza es la capital de provincia con la máxima más alta prevista, con 39 ºC. En concreto, los avisos por calor se registrarán en Aragón, Islas Baleares, Cataluña, Navarra, País Vasco y La Rioja.

Inicio del fin de la ola de calor

Por otro lado, la bajada de las máximas será notable en amplias zonas del interior e incluso extraordinaria en el Cantábrico y menos acusada en el tercio oriental. Aun así, se superarán los 34 y 36 ºC en el Ebro, el este de la meseta sur, Baleares. De forma puntual se podrían alcanzar hasta los 38 y 39 ºC.

Durante el día, continuará la entrada de una masa de aire atlántica más fría por el oeste, que dará por finalizada la ola de calor de los últimos días, que ha dejado hasta el miércoles 108 muertos.

Avisos por lluvias y tormentas

De forma paralela, los avisos por lluvias y tormentas estarán en el litoral occidental asturiano y la suroccidental asturiana; así como en zonas de Galicia (A Coruña, Lugo y Pontevedra) y País Vasco (Álava y Bizkaia).

Durante esta jornada, predominarán los cielos despejados, salvo en el noroeste, donde un flujo atlántico dejará cielos nubosos con precipitaciones y chubascos localmente fuertes y acompañados de tormenta.

Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en la península, especialmente en el extremo norte, donde caerán chubascos y tormentas que irán acompañados de granizo. Sobre todo se pronostica en el Cantábrico y el alto Ebro.

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