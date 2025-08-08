El enésimo dardo de Fabio Quartararo a Yamaha: "Ha sido difícil, esperaba más"

El campeón del mundo de MotoGP en 2021 espera que la marca japonesa progrese tras el parón y adelanten a Honda y KTM en la clasificación de marcas.

Desde 2023, Yamaha ha quedado relegado a la zona baja de la parrilla. Fabio Quartararo llegó a lo más alto con la marca japonesa en 2021 cuando se convirtió en campeón del mundo de MotoGP. Al año siguiente quedó subcampeón siendo batido por Pecco Bagnaia.

De aquellos dos años junto a la época de Valentino Rossi y Jorge Lorenzo son historia pasada para los japoneses. Actualmente, su situación es diametralmente opuesta. Sin ir más lejos esta temporada son el fabricante que menos puntos ha conseguido llegados al parón de verano.

Quartararo ha sido el único en realizar un podio este año, siendo en la carrera de Jerez. Saca el lado positivo remarcando los progresos en la sesión cronometrada, pero siendo consciente de que la moto se diluye a la hora de competir en carreras. El ejemplo más reciente es Brno: "Creo que la cualificación fue mucho mejor de lo que esperábamos".

"En las carreras, esperábamos un poco más, especialmente en las primeras cinco vueltas, pero sí, ha sido difícil y espero que podamos hacer un paso en la segunda parte de la temporada", ha sentenciado el campeón francés tal y como comentan en un vídeo de la página oficial de MotoGP.

Ante la superioridad de Ducati y sus satélites, hay una posibilidad de luchar por el subcampeonato de fabricantes. De la última a la segunda posición que tiene Aprilia hay 54 puntos. En primer lugar, deberán adelantar a Honda que está solo a 14.