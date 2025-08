Lorenzo desvela la debilidad que tienen todos los pilotos: Marc Márquez también lo sufre

Jorge Lorenzo es una de las voces más autorizadas para hablar de la mentalidad que atesora un piloto. El cinco veces campeón del mundo de motociclismo ha hablado abiertamente sobre uno de los grandes males que deben lidiar los competidores. Indudablemente, es el caso de las caídas.

El balear ha aseverado que es algo que a todos preocupa, incluido al que fue su compañero de equipo en Honda: "A nadie le gusta hacerse daño... ni siquiera a Marc Márquez. De hecho, en la última carrera en Assen, cuando cayó dos veces, luego empezó de nuevo un poco más tranquilo".

"Porque es humano, a nadie le gusta el dolor, a nadie le gusta estar en el hospital con la operación, después de la operación, la recuperación", ha rememorado Lorenzo. Se trata de una alusión a las numerosas lesiones que él ha vivido y el calvario de Márquezen 2020 y parte de 2021.

El expiloto de otras marcas como Ducati y Yamaha desvela la característica esencial para no ser solo campeón del mundo si no para subirse a una moto: "Normalmente los pilotos somos personas con coraje, si no, no saldríamos ni en los coches. Pero sí, yo he tenido tantas caídas, tantas caídas brutas".

Asimismo, recuerda a su padre como el gran artífice de su forjamiento como campeón del mundo. Una relación que fue muy complicada desde su debut en 2002: "Mi padre es una persona difícil y dura. Muy tipo sargento. A mi padre le doy todo, profesionalmente. Casi todo. He tenido que trabajar y esforzarme mucho".

"Pero sin ese paso de pasión de él que me ha fabricado la primera moto, me ha enseñado a pilotar, me ha llevado a los entrenamientos y a las carreras... No estaría aquí después de ganar los mundiales", ha zanjado Jorge Lorenzo.