El emotivo gesto de Marc Márquez a Nicky Hayden antes del GP de Estados Unidos

El emotivo gesto de Marc Márquez a Nicky Hayden previo al GP de Estados Unidos

El ilerdense se acercó a la moto con la que el expiloto estadounidense se proclamó campeón de MotoGP en 2006 para besar su cúpula y rendir un tributo a uno de los pilotos más queridos.

Marc Márquez ha vuelto a tener un fin de semana complicado en MotoGP. Una caída en la sprint, que conllevó una posterior penalización por arrastrar junto a él a Fabio Di Giannantonio, y un quinto puesto en la carrera del domingo continúan reflejando las dificultades que afronta el vigente campeón del mundo.

Pero, más allá de lo vivido durante la sprint y la carrera, el piloto español fue protagonista de un bonito homenaje hacia otro campeón de la categoría reina que falleció hace nueve años. Antes del comienzo del Gran Premio de las Américas, la organización de la carrera realizó un acto de honores hacia Nicky Hayden.

El que fuese campeón de MotoGP en 2006 con Honda era uno de los pilotos más queridos de la competición, y su trágica muerte supuso una conmoción en los aficionados y los miembros del paddock. Es por ello que, siempre que se celebra el GP de Estados Unidos, se realiza un homenaje a su emblemática figura.

En el caso de este domingo, Marc Márquez, que llegó a compartir garaje con él durante el GP de Australia 2016 a causa de la ausencia de Dani Pedrosa por lesión, se acercó a la Honda con la que se proclamó campeón hace 20 años para besar la cúpula, y rendir un tributo al venerado piloto americano.

La imagen de Márquez besando la moto del mítico 69 fue inmortalizada por las cámaras presentes en el trazado, y se incorpora a los numerosos homenajes que el ilerdense ha realizado hacia Hayden en Austin, sacando su bandera.