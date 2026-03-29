Magistral Marc: la salvaje triple batalla entre Márquez, Bagnaia y Bastianini en Austin

A pesar de haber tenido que competir con una sanción, el de Cervera dejó unas últimas vueltas memorables en las que llegó a remontar hasta seis posiciones. Tremendo.

Marc Márquez encaraba el GP de Las Américas sin la victoria entre ceja y ceja. Las sensaciones a lo largo del fin de semana y una 'long lap' por cumplir durante la carrera del domingo le sacaron de la lista de candidatos.

Aún así, Marc dio espectáculo. Salió muy bien llegándose a poner tercero (partía sexto) pero Bagnaia y Di Giannantonio, además de Jorge Martín, le devolvieron a la casilla de salida. Fue entonces cuando Marc cumplió con esa sanción quedando relegado hasta el undécimo puesto.

A partir de ahí, Marc se activó. Comenzó a ganar posiciones y a falta de tres vueltas para el final se vio envuelto en una espectacular batalla con Enea Bastianini, piloto de KTM, y 'Pecco' Bagnaia. El ilerdense tuvo una pelea muy bonita con el ex de Ducati.

Enea y él se intercambiaron las posiciones en varias ocasiones utilizando espacios muy limitados para meter la moto. Marc terminó ganando esa batalla particular. Muy cerca estaba 'Pecco'. El vigente campeón tardó poco en pasarle y ponerse quinto, posición en la que terminaría cruzando la meta.

Bastianini le seguiría muy de cerca hasta el final de la carrera. Bagnaia se terminaría desinflando completamente firmando un decepcionante octavo puesto. Todo en una carrera en la que volvieron a liderar las Aprilia. 1-2 de Marco Bezzecchi y Jorge Martín que estuvieron acompañados por Pedro Acosta en el podio de Austin.