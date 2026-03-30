Marc Márquez se sincera: ¿Cree que se le está escapando el Mundial de MotoGP?

Marc Márquez admite su falta de velocidad y envidia el rendimiento de Aprilia: "Nos falta un puntito"

El piloto de Ducati está a 36 puntos de Marco Bezzecchi, líder del Mundial, tras haberse consumido los tres primeros Grandes Premios de la temporada.

Tras quedar quinto en el Gran Premio de Estados Unidos, Marc Márquez compareció ante los medios de comunicación presentes en Austin y reconoció el gran nivel que está mostrando Aprilia en este arranque de temporada.

"Los problemas te los pone otra marca. Evidentemente, nosotros hemos dado un pasito respecto al año pasado. Estamos yendo más rápidos en casi todas las pistas que hemos llegado. Pero Aprilia ha dado un paso y medio", señaló.

Eso sí, confía en que en la próxima cita, dentro de tres semanas, empiece la 'resurrección' de Ducati: "A ver si podemos dar un pasito en Jerez y poco a poco darle la vuelta a la situación. Aunque a nivel de velocidad pura y dura no estamos tan mal, pero sí que a nivel de constancia es lo que falta más".

Pero, ¿cree que se le está escapando el Mundial de MotoGP? Actualmente Marc marcha quinto a 36 puntos del líder, Marco Bezzecchi, que está por delante de Jorge Martín, Pedro Acosta y Di Giannantonio.

"Llevamos tres carreras. Evidentemente, si te descartas ya solo al empezar, mal vas. Tienes que seguir insistiendo, quedan muchísimos puntos, muchísimas carreras, se vio ayer, fallé yo, falló Bezzecchi en la misma carrera e iremos fallando. Fallaré yo otra vez, fallará otra vez Bezzecchi, lo que pasa es que él va líder y tiene ventaja, pues puede fallar más", afirmó.

Eso sí, sabe que cada vez tiene menos margen de error: "Tenemos una situación por delante donde un piloto ha liderado todas las vueltas del domingo. Sí que está en un estado de forma increíble y ahora, de momento, solo él puede perder. Nosotros solo podemos ganar".