El contundente análisis de Espargaró sobre la caída y penalización de Márquez: "La jugada le ha salido mal"

El expiloto ofreció su punto de vista sobre la caída del piloto de Ducati que también involucró a Di Giannantonio. Todo se terminó saldando con una sanción para Marc.

La caída de Marc Márquez durante la 'sprint' del sábado ha sido uno de los momentos más comentados del fin de semana hasta ahora en Austin. El catalán no solo puso fin a su prueba, sino que también se llevó por delante a Fabio Di Giannantonio.

Marc asumió el error y lo catalogó como un "gran fallo". Una desafortunada acción por lo que será penalizado con una 'Long Lap' en la carrera del domingo.

Sobre el lance ha ofrecido su análisis el expiloto Pol Espargaró: "Es muy importante intentar adelantar lo antes posible,porque estar detrás de un piloto significa que la temperatura del neumático delantero sube muchísimo, la presión sube muchísimo y cada vez es más difícil frenar, cada vez te cuesta más adelantar y se imposibilita la opción de tirar hacia adelante".

"Fabio ya estaba frenando muy tarde. Entonces, cuando Marc ha intentado adelantar, se ha visto muy lejos en la frenada, ha tenido que soltar los frenos con mucha distancia, lo que ha provocado que en la mitad de la curva llegara con una velocidad demasiado alta", explicaba Espargaró en los micrófonos de 'Dazn'.

Luego seguía con una interesante reflexión: "Si no se hubiera caído, habría llegado más allá del piano y hubiera perdido otra vez la posición. Pero Marc es de esos tipos guerreros que intenta ganar la posición. Está bien, pero esta vez la jugada le ha salido mal y con tan mala suerte de que Di Giannantonio ha intentado mantener un poquito la línea por fuera. Eso, evidentemente, no ha acabado bien para ambos".

"Yo creo que (Márquez) iba con demasiada velocidad y cuando se ha dado cuenta, ha intentado bloquear un poquito el freno delantero para no irse tan lejos; ahí es donde ha bloqueado la rueda y ha caído. Al caer y llevarse puesto a Fabio, se podría interpretar como una acción penalizable", concluyó Pol.