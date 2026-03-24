El GP de Estados Unidos, una "prueba de fuego" para Marc Márquez: "Si no gana allí..."

Marc Márquez admite su falta de velocidad y envidia el rendimiento de Aprilia: "Nos falta un puntito"

Carlo Pernat, representante italiano de la categoría reina, advierte del desafío clave que afrontará el ilerdense este fin de semana para poder pelear por el título contra las Aprilia.

Marc Márquez no está teniendo su mejor comienzo de temporada. El piloto de Ducati acumula 34 puntos tras dos carreras, de las cuales una no pudo terminar y la otra acabó en cuarto lugar. Con un quinto puesto en la clasificación, por el momento, el ilerdense necesita recortar distancias con sus rivales este fin de semana.

Por lo tanto, el GP de Estados Unidos será una carrera clave para que Márquez pueda alcanzar a los que están a la cabeza, como Marco Bezzecchi, Jorge Martín, Pedro Acosta y Fabio Di Giannantonio. En caso de salir vencedor o acabar en puestos de podio, Marc podrá subir puestos.

"La prueba de fuego será el próximo domingo en Austin, donde casi siempre ha ganado. Si no gana allí y Bezzecchi lo derrota, entonces, amigos, deberíamos empezar a pensar que el campeonato será realmente diferente", ha asegurado Carlo Pernat, agente de MotoGP sobre el desafío del vigente campeón del mundo.

El mánager italiano destaca el poderío actual de las Aprilia en el campeonato, aunque advierte de la posible "pelea de gallos" que se puede producir entre ambos en la lucha por el título, de la cual Marc se puede beneficiar en el futuro.

"Hay un problema, pero no es un problema porque a todos nos gustaría tener uno. Son dos gallos en un gallinero, pero tanto Bezzecchi como Martín son realmente fuertes", indica Pernat sobre la pugna entre Bezzecchi y Martín.

Cabe recordar que el de Cervera ha ganado en siete de sus diez participaciones en Austin, por lo que si este año se le atraganta su 'jardín' y Aprilia se impone, Ducati no tendrá duda de que están en serios problemas.