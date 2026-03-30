La sentencia de Marc Márquez sobre el potencial de Ducati

"Está teniendo dificultades": el análisis de un expiloto de MotoGP sobre Marc Márquez

A pesar de que aparentemente Aprilia tenga la mejor moto de la parrilla, el eneacampeón afirma que ser contendiente al título dependerá de él, no de la GP26.

Marc Márquez terminó quinto en el Gran Premio de Estados Unidos después de cumplir una sanción que le bajó de la 7ª a la 11ª posición en carrera.

Sin esa 'long lap' de castigo por chocar con Fabio Di Giannantonio el sábado, el de Cervera asegura que tampoco hubiera podido luchar por el cajón más alto.

"Hubiéramos luchado por el podio, pero no por la victoria", explicó a los medios tras una carrera en la que se vio afectado por su caída el viernes.

"Evidentemente, el golpe en el brazo derecho ha influido. Lo tengo muy hinchado, el antebrazo está tocado y no ha ayudado. Solo resta", explicó.

A pesar de que las Aprilia de Marco Bezzecchi y Jorge Martín parezcan ser las motos más potentes de la parrilla, Márquez afirma que luchar por el título está en su mano y no en las de Ducati.

"No sé si voy rápido o no, lo importante es encontrar el 100% de nuevo. Después de una lesión, ese 100% siempre es diferente. Tengo que mejorar yo; no la moto", zanjó.