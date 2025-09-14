La dura confesión de Marc Márquez a Jorge Lorenzo tras su victoria en Misano: "Fue complicado escuchar..."

El de Cervera le reconoció a Jorge lo sufrido durante la jornada del sábado con su caída en la 'sprint' y la 'celebración' de parte de un sector de la afición italiana.

Marc Márquez ha salido del Gran Premio de San Marino como el gran triunfador. El líder del mundial se ha llevado la victoria en la carrera del domingo después de imponerse a un Marco Bezzecchi que firmó una de sus mejores actuaciones de todo el curso.

Sin embargo, el fin de semana del ocho veces campeón del mundo ha tenido momentos complicados. El más tenso fue su caída en la carrera al 'sprint'. Marc se fue al suelo cuando lideraba la carrera corta y tuvo que aguantar que un sector de la grada italiana celebrara su caída.

El episodio fue vergonzoso y para Márquez fue complicado tener que soportar una situación así. Marc le ha confesado a Jorge Lorenzo lo que sintió durante la jornada del sábado después de su caída: "Ayer no fue fácil escuchar a toda la gente en el paddock lo que decían, pero tenemos ya 32 años y podemos aguantar eso y mucho más".

"Hoy hemos visto la mejor versión de Marc Márquez. No me he encontrado del todo bien, pero hoy era o todo o nada. Tenía muchas ganas de ganar, estaba concentrado", ha reconocido el líder del mundial en unas declaraciones recogidas por 'DAZN'.

Marc también habló de la posibilidad de convertirse en campeón del mundo el próximo gran premio en Motegi: "El círculo está cerrado, solo falta ponerle el candado. Es solo cuestión de tiempo, en Japón o en Indonesia, lo antes posible pero sin volverse loco. Lo importante es hacerlo, bailar todos juntos porque no lo he sufrido yo solo, lo hemos sufrido todos juntos".