La mítica celebración con la que Márquez emuló a Messi y se vengó de los fans de Rossi: "Tenía ganas..."

El de Cervera se quitó el mono en el podio y lo enseñó como hizo el astro argentino hace ya ocho temporadas en un Clásico en el Santiago Bernabéu.

Marc Márquez ya acaricia su noveno mundial de motociclismo. El de Cervera se ha asegurado tener la oportunidad de ganarlo en el Gran Premio de San Marino, territorio de Valentino Rossi. Gracias a su victoria en Misano, Marc podrá ser campeón el próximo Gran Premio de Japón si consigue terminar el fin de semana con 185 puntos de distancia sobre su hermano Álex.

Sin embargo, su victoria en 'suelo Rossi' no ha sido un simple triunfo. Marc se fue al suelo cuando lideraba la 'sprint' el pasado sábado. Perdió una carrera que tenía prácticamente ganada y la reacción de un sector de la grada italiana fue alegrarse de la caída de Marc, algo vergonzoso.

Pero Márquez se ha cobrado la revancha. En territorio Valentino Rossi. Victoria en la carrera del domingo dejando una imagen icónica en su celebración. El de Cervera se ha quitado el mono y lo ha enseñado en el podio al más puro estilo Leo Messi. El argentino, hace nueve temporadas hizo lo mismo después de marcar el gol de la victoria en un Clásico de liga en el Santiago Bernabéu.

"Messi es mi referente, ha estado en los momentos difíciles y ha hecho callar con clase. Vi las redes sociales y hoy tenía un extra de concentración y tenía ganas, muchas, de ganar", ha asegurado Marc en 'DAZN' después de haber protagonizado la que, sin duda es, una de las imágenes de la temporada.