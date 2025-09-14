El asesinato de Kirk une a la derecha y la extrema derecha con un solo objetivo: demonizar a la izquierda

El contexto Elon Musk apunta a la izquierda como "el partido del asesinato" del activista conservador desde la manifestación antinmigración de Londres. "Le mataron a sangre fría y vimos a gente de izquierda celebrándolo", dijo antes en X.

El asesinato del activista conservador Charlie Kirk ha unido a la derecha y extrema derecha en un esfuerzo por demonizar a la izquierda, a pesar de que el asesino era de familia conservadora. Miles de personas han homenajeado a Kirk, amigo de Donald Trump, con manifestaciones globales, como en Londres, donde se registraron disturbios. Elon Musk culpó a la izquierda de su muerte en un vídeo. En España, Santiago Abascal lo homenajeó en el evento 'Europa Viva 25'. Se han creado listas negras en EE.UU. para señalar a los opositores de Kirk, lo que ha provocado despidos. El FBI investiga a organizaciones de izquierda por posible conocimiento del crimen, y Trump ha confirmado su asistencia al funeral de Kirk, que se celebrará en el estadio State Farm.

El asesinato este viernes del activista conservador Charlie Kirk ha llevado a la derecha y la extrema derecha a unirse con un único objetivo: demonizar a la izquierda. Tan solo dos días después de que se cometiera el crimen y cuando ya se sabe que el joven que perpetró el asesinato era americano y de familia conservadora, el discurso del asesinato político ha hecho mella en los sectores más conservadores del mundo.

Miles de personas se han unido en todo el mundo para honrar la memoria del conservador amigo de Donald Trump. Entre ellas, los miles de manifestantes que este sábado tomaron las calles de Londres en contra de la inmigración y donde hasta 26 agentes resultaron heridos. Allí las imágenes de Kirk fueron una máxima, también la aparición de Elon Musk en un vídeo en el que hizo lo esperado: señalar a la izquierda como "el partido del asesinato". "Le mataron a sangre fría y vimos a gente de izquierda celebrándolo", dijo este viernes en X.

Bajo el lema 'Yo soy Charlie Kirk', la concentración fue organizada por el activista Tommy Robinson, que dijo que el vídeo se proyectaba para agradecer y "honrar la vida de uno de los más grandes de nuestra generación". "Los pensamientos de odio conducen a palabras de odio, que a su vez conducen a acciones de odio", agregó sobre el crimen.

Pero no es el único. En España, Santiago Abascal no dudaba en homenajear al activista asesinado con una camiseta donde se podía leer 'freedom' (libertad) durante el evento 'Europa Viva 25' que se está celebrando este fin de semana en Madrid. También cantó junto a sus compañeros el himno 'La muerte no es el final', que se usa para honrar a los caídos de las Fuerzas Armadas.

Listas de los contarios a Kirk

La muerte de Kirk no solo lo ha convertido en un mártir, sino que ha prendido la mecha ultra más reaccionaria. También Musk fue el que no dudar en compartir en su red social un listado de personas que han sido incluso despedidas de sus trabajos por ser contrarios al asesinado o por haber celebrado su muerte. El magnate recopila sus nombres, profesiones y lugares de trabajo.

Listas negras que se están elaborando en masa en Estados Unidos para señalar y perseguir a los que piensan diferente y que han llevado a despidos sonados como el de Matthew Dowd, a quien desvincularon de la cadena MSNBC después de que él sugiriera que el asesinato de Kirk estuvo motivado por su discurso polarizador. El odio ya está sembrado y son cientos los despedidos. Bomberos, personal del Servicio Secreto de Estados Unidos o trabajadores de aerolíneas.

Hasta el punto llega la confabulación contra la izquierda que el FBI está investigando a varias organizaciones de izquierda por posible conocimiento del crimen. En este sentido, en cuanto a las investigaciones, el presidente de Estados Unidos aplaudió este sábado "el gran trabajo" del director del FBI, Kash Patel, quien afronta críticas de comentaristas de derecha y demócratas por la investigación del asesinato. "Estoy muy orgulloso del FBI. Kash y todos los demás han hecho un gran trabajo", declaró Trump a Fox News.

Precisamente, Trump ya ha confirmado que acudirá al funeral del activista, que se celebrará el día el próximo domingo. Trump ya ha confirmado que asistirá a la ceremonia.

La organización Turning Point USA, fundada por Kirk, anunció este sábado que el evento será por la mañana en el estadio State Farm, sede del equipo de fútbol americano Arizona Cardinals, en la ciudad de Glendale, y donde entran hasta 63.000 asistentes. "Acompáñanos para celebrar la extraordinaria vida y el perdurable legado de Charlie Kirk, una leyenda estadounidense", han señalado en redes.