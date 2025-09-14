PP y PSOE, entre pullas: Feijóo promete no "abandonar a los españoles" ante un Sánchez que le acusa de alienarse con Vox

Los detalles El líder 'popular' se ha presentado en la localidad de Membrilla, Ciudad Real, como "un político aldeano" y ha valorado el trabajo de los asistentes a su mitin: "Vosotros sabéis más del campo que los del paseo de la Castellana, que os dicen lo que tenéis que hacer y cómo arruinaros".

"Hemos ganado las elecciones autonómicas, municipales y generales". El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a incidir en su victoria electoral incidiendo en la España rural, en los agricultores y en los múltiples servicios municipales como centros sanitarios o bares, donde "siempre hay alguien que votó al PP o que lo defiende". Mientras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizaba un mitin en Málagaalabando a María Jesús Montero, criticando a Juanma Moreno y retando al PP: "Van a tener que esperar".

Por su parte, el líder 'popular' se ha presentado en la localidad de Membrilla, Ciudad Real, como "un político aldeano" durante un acto en defensa del sector primario y asegura que no van a abandonar a los ciudadanos: "No estáis solos antes las preocupaciones, que es evidente que las hay. Si somos el primer partido de españa tenéis que saber que no estáis solos y el hecho de no estar en el Gobierno no significa que no tengamos que representar la mayoría de los intereses de los españoles. Somos el partido de España".

Asimismo, ha puesto en virtud a los habitantes de pueblo, sin olvidar también a los que viven en el centro de Madrid: "Vosotros sabéis más del campo que los del paseo de la Castellana, que os dicen lo que tenéis que hacer y cómo arruinaros". "Dejar solo al campo supondría renunciar a nuestra identidad. No queremos renunciar a lo que somos. Cuando uno olvida su pasado no podrá interpretar el presente ni conducir el futuro", ha añadido.

Ante tal defensa, Feijóo ha prometido a los asistentes "una política agraria" y no "aceptar lecciones de quienes lo más verde que han visto son los jardines de la Complutense" o de "quienes no dejan limpiar el monte ni gastan el dinero en prevención".

Tras los numerosos incendios que han asolado territorio español durante este verano, Feijóo ha abogado por una "política forestal" y un "plan integral para el sector" en el que insta a hacer infraestructuras. A su vez y en relación a los trabajadores del campo y ganadería, ha hilado el tema de la inmigración y ha expresado que "los inmigrantes son necesarios, pero no los que traen las mafias de forma irregular": "El que no venga a trabajar no será bienvenido".

Juanma Moreno, "desganado y sin proyecto"

En paralelo, el máximo dirigente del PSOE, Pedro Sánchez, aseguraba en un mitin en Málaga que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "parece una persona muy de derechas" y que lo ve "desganado y sin proyecto". Por otra parte, ha ensalzado la figura de la ministra de Hacienda y candidata a la Junta por el PSOE-A, María Jesús Montero.

Para defender a Montero como candidata, ha ensalzado su elección para ello, en contra de "muchos medios de comunicación conservadores que decían que lo que quería era poner a distintos ministros en sus territorios, como si fuera contrario a las bases de esos territorios el que eligieran a esos candidatos".

Sánchez ha manifestado además que "la ecuación" en Andalucía es "PP más Vox" o el PSOE, ya que "si Moreno necesita a Vox va a hacer como Mazón con Vox en la Comunidad Valenciana". Durante el evento, ha criticado que el presidente de la Junta parece "bastante distante y displicente en su gestión": "No deja de ser curioso ver a la derecha, que me critica durante los incendios, mientras que Juanma Moreno no pisó ninguno de los lugares donde hubo incendios en Andalucía".

De su lado, el líder del PSOE cree Feijóo es "una copia de Abascal" y que "la oposición lo único que hace es insultar, mimetizarse con la ultraderecha y plantear siempre políticas contrarias a la gente": "Quieren demoler todo lo que hemos conseguido diurante estos siete años. Van a tener que esperar hasta el 2027 y todos lo años que vengan después".

"Admiración a un pueblo que se moviliza por causas justas"

En un momento, durante el mitin, Sánchez ha hecho referencia a las múltiples protestas que se han dado en España durante las últimas semanas con motivo de manifestarse contra guerra en Gaza. La Vuelta Ciclista ha sido el evento en el que se ha pedido justicia para la comunidad palestina, acto que el presidente ha destacado: "Vaya por delante nuestro respeto y reconocimiento absoluto a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo español que se moviliza por causas justas, como la de Palestina".

También, ha criticado que "la oposición ante la barbarie de Gaza no dice nada": "Tienen menos ideas que educación, pero en este contexto tan complejo en lo internacional España hoy brilla como ejemplo y como orgullo, ejemplo ante una comunidad internacional donde ve cómo España da un paso al frente en la defensa de los derechos humanos".