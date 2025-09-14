Vuelta a España
Última etapa de La Vuelta, en directo | La Vuelta suspende su última etapa tras los altercados por las protestas en Madrid
Las protestas propalestinas han tomado el centro de la capital bajo consignas y banderas hasta conseguir la suspensión de la última etapa de La Vuelta a España. El recorrido ha sido modificado en diferentes puntos y se han producido altercados con la Policía.
Mónica García respalda las protestas: "Viva Palestina libre"
Israel-Premier Tech celebra que uno de sus corredores es el "mejor ciclista joven" de La Vuelta
Nativel Preciado: "Se está defendiendo el derecho a vivir de un pueblo que sufre una masacre"
Óscar López: "Que el pueblo se manifieste contra un genocidio no perjudica la imagen de España"
Almeida: "La violencia ha vencido al deporte y hago responsable al presidente del Gobierno"
No habrá entrega de trofeos
Manifestantes realizan una sentada en la Gran Vía
El recorrido había sido modificado minutos antes, en Alcobendas
Lanzamiento de vallas y botellas durante los disturbios
Continúan las manifestaciones propalestinas en el centro de la capital
La Vuelta ha sido cancelada a unos 57 kilómetros de la meta
Ayuso carga contra Sánchez por "jalear el boicot" a La Vuelta
Los ciclistas comienzan a subirse en coches tras suspenderse la carrera
Cancelan la etapa
Manifestantes rompen el vallado y pasean por la Castellana
Disturbios en la glorieta de Atocha entre Policía y manifestantes
Los ciclistas vuelven a detenerse
El pelotón reanuda la marcha
Manifestantes ocupan la Gran Vía
El recorrido, parado
Un grupo de manifestantes interrumpe al pelotón a su entrada en el centro
Tensión y cargas policiales en el centro de Madrid
La Vuelta cambia su recorrido y evita el paso del pelotón por el centro de Alcobendas
Mónica García respalda las protestas: "Viva Palestina libre"
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido que España "vuelve a ser faro mundial en defensa de los derechos humanos" con las protestas propalestinas, y ha celebrado que "el pueblo de Madrid se haya sumado a las movilizaciones en todo el país, paralizando de forma pacífica el final de una Vuelta Ciclista que nunca debió utilizarse para blanquear el genocidio" "Viva Palestina libre", ha expresado la ministra en una publicación en redes sociales.
Israel-Premier Tech celebra que uno de sus corredores es el "mejor ciclista joven" de La Vuelta
En mitad de las protestas propalestinas en Madrid, que han obligado a parar La Vuelta, el equipo Israel-Premier Tech ha celebrado que su corredor Matthew Riccitello "ha hecho historia" al ser "coronado como el mejor ciclista joven de La Vuelta".
"El estadounidense se convierte en el primer ciclista del IPT en ganar un maillot en una Gran Vuelta", han señalado el equipo israelí en su perfil de X.
Nativel Preciado: "Se está defendiendo el derecho a vivir de un pueblo que sufre una masacre"
Nativel Preciado ha defendido en La Roca que "no es tanto la causa palestina" lo que se está defendiendo en las protestas, sino que se defiende "el derecho a la vida de un pueblo que está sufriendo la masacre".
"Hay gente que siente la necesidad de hacer algo, ante las cosas terribles que vemos todos los días en televisión", ha expresado la periodista, quien ha insistido en que "no se trata de la causa palestina como una causa política, sino de una movilización humanitaria contra algo que está sucediendo a los ojos de todo el mundo".
Óscar López: "Que el pueblo se manifieste contra un genocidio no perjudica la imagen de España"
El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha defendido que el hecho de que "el pueblo de Madrid el pueblo se manifieste contra un genocidio no perjudica la imagen de España", sino que "al contrario, habla muy bien" de él.
"Lo siento por La Vuelta, pero lo siento mucho más por cientos de miles de palestinos que están siendo masacrados", ha expresado el ministro, mostrando así su apoyo a las protestas propalestinas que se están produciendo en la capital.
Almeida: "La violencia ha vencido al deporte y hago responsable al presidente del Gobierno"
Almeida ha responsabilizado a Pedro Sánchez de lo ocurrido: "La violencia ha vencido al deporte y hago responsable al presidente del Gobierno". En un mensaje en la red social X, el alcalde de Madrid ha lamentado que la capital "se ha desbordado de violencia". "Han conseguido reventar la última etapa de la Vuelta y dar una imagen bochornosa de nuestro país", ha criticado.
No habrá entrega de trofeos
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida ha confirmado en 'Carrusel Deportivo' que no va a haber entrega de premios por el final de La Vuelta.
Manifestantes realizan una sentada en la Gran Vía
Un grupo de personas está en estos momentos realizando una sentada en la Gran Vía madrileña frente al cordón policial.
El recorrido había sido modificado minutos antes, en Alcobendas
Minutos antes de que se decidiera suspender la etapa, la organización había modificado ligeramente el recorrido para evitar posibles conflictos con manifestantes propalestinos, de forma que el pelotón rodeón Alcobendas por el lateral, la zona exterior, en lugar de ir por el centro de la localidad madrileña, como estaba previsto.
Lanzamiento de vallas y botellas durante los disturbios
Los Antidisturbios se vieron obligados a actuar y realizaron cargas policiales este domingo para frenar el lanzamiento de las vallas de contención y de botellas que se estaba produciendo en la etapa final de La Vuelta. Los momentos de mayor tensión se han vivido en la zona de El Paseo del Prado, desde Atocha.
Continúan las manifestaciones propalestinas en el centro de la capital
Aunque se ha rebajado el nivel de tensión y en estos momentos no se están produciendo disturbios, sí continúan las protestas propalestinas, donde multitud de personas están recorriendo las calles de diferentes puntos calientes del centro de Madrid y paseando por la calzada por la que tendría que haber ido el pelotón antes de llegar a meta.
La Vuelta ha sido cancelada a unos 57 kilómetros de la meta
La 80 edición de la Vuelta a España ha sido suspendida de manera abrupta cuando los ciclistas se encontraban a unos 57 kilómetros de la meta, debido a los disturbios que se han producido en varias calles del centro de Madrid.
Ayuso carga contra Sánchez por "jalear el boicot" a La Vuelta
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "jalear el boicot contra La Vuelta Ciclista a España". "Cuando jalea el boicot en su propia capital, se convierte en responsable directo de cada altercado que se produzca", ha denunciado Ayuso, quien ha lamentado el "daño" que esto supone para "nuestro deporte y nuestro país".
Los ciclistas comienzan a subirse en coches tras suspenderse la carrera
Una vez la organización ha decidido suspender la etapa, los ciclistas han sido trasladados hasta los Jardines de Sabatini para marcharse en vehículos de la zona.
Cancelan la etapa
Ante la creciente tensión y los disturbios que se están produciendo en el centro de la capital, la organización ha decidido suspender la etapa.
Manifestantes rompen el vallado y pasean por la Castellana
Cientos de personas han roto el vallado y han ocupado la calle, cortando el recorrido por donde estaba previsto que pasara el pelotón.
Disturbios en la glorieta de Atocha entre Policía y manifestantes
La tensión es máxima en varios puntos calientes de la capital, como en la glorieta de Atocha, donde se han producido disturbios entre la Policía y manifestantes propalestinos.
Los ciclistas vuelven a detenerse
Tan solo unos segundos después de haber reanudado la marcha, los deportistas han vuelto a detenerse.
El pelotón reanuda la marcha
Tras unos minutos de incertidumbre, los ciclistas ha vuelto a pedalear poco a poco por Madrid.
Manifestantes ocupan la Gran Vía
Mientras la carrera permanece detenida, manifestantes han ocupado la Gran Vía madrileña al grito de "¡Boicot a Israel!".
El recorrido, parado
Tras acceder un grupo de manifestantes al recorrido de los ciclistas, los deportistas se han visto obligados a parar.
Un grupo de manifestantes interrumpe al pelotón a su entrada en el centro
Un grupo de personas que protestaban en el centro de Madrid ha accedido a la calzada y ha conseguido frenar al pelotón.
Tensión y cargas policiales en el centro de Madrid
En estos momentos, la situación se complica en el centro de Madrid, donde se están produciendo cargas policiales después de que manifestantes ocupasen la Gran Vía.
La Vuelta cambia su recorrido y evita el paso del pelotón por el centro de Alcobendas
La organización de La Vuelta ha decidido modificar ligeramente el recorrido en la última etapa para no evitar posibles conflictos con manifestantes propalestinos, de forma que el pelotón ha rodeado Alcobendas por el lateral, la zona exterior, en lugar de pasar por el centro de la localidad madrileña, como estaba previsto, al igual que ocurrió este sábado con Cercedilla.