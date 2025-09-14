Última etapa de La Vuelta, en directo | La Vuelta suspende su última etapa tras los altercados por las protestas en Madrid

Mónica García respalda las protestas: "Viva Palestina libre" La ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido que España "vuelve a ser faro mundial en defensa de los derechos humanos" con las protestas propalestinas, y ha celebrado que "el pueblo de Madrid se haya sumado a las movilizaciones en todo el país, paralizando de forma pacífica el final de una Vuelta Ciclista que nunca debió utilizarse para blanquear el genocidio" "Viva Palestina libre", ha expresado la ministra en una publicación en redes sociales. Compartir en X

Israel-Premier Tech celebra que uno de sus corredores es el "mejor ciclista joven" de La Vuelta En mitad de las protestas propalestinas en Madrid, que han obligado a parar La Vuelta, el equipo Israel-Premier Tech ha celebrado que su corredor Matthew Riccitello "ha hecho historia" al ser "coronado como el mejor ciclista joven de La Vuelta". "El estadounidense se convierte en el primer ciclista del IPT en ganar un maillot en una Gran Vuelta", han señalado el equipo israelí en su perfil de X. Compartir en X

Nativel Preciado: "Se está defendiendo el derecho a vivir de un pueblo que sufre una masacre" Nativel Preciado ha defendido en La Roca que "no es tanto la causa palestina" lo que se está defendiendo en las protestas, sino que se defiende "el derecho a la vida de un pueblo que está sufriendo la masacre". "Hay gente que siente la necesidad de hacer algo, ante las cosas terribles que vemos todos los días en televisión", ha expresado la periodista, quien ha insistido en que "no se trata de la causa palestina como una causa política, sino de una movilización humanitaria contra algo que está sucediendo a los ojos de todo el mundo". Nativel Preciado: "Se está defendiendo el derecho a vivir de un pueblo que sufre una masacre" Compartir en X

Óscar López: "Que el pueblo se manifieste contra un genocidio no perjudica la imagen de España" El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, ha defendido que el hecho de que "el pueblo de Madrid el pueblo se manifieste contra un genocidio no perjudica la imagen de España", sino que "al contrario, habla muy bien" de él. "Lo siento por La Vuelta, pero lo siento mucho más por cientos de miles de palestinos que están siendo masacrados", ha expresado el ministro, mostrando así su apoyo a las protestas propalestinas que se están produciendo en la capital. Compartir en X

Almeida: "La violencia ha vencido al deporte y hago responsable al presidente del Gobierno" Almeida ha responsabilizado a Pedro Sánchez de lo ocurrido: "La violencia ha vencido al deporte y hago responsable al presidente del Gobierno". En un mensaje en la red social X, el alcalde de Madrid ha lamentado que la capital "se ha desbordado de violencia". "Han conseguido reventar la última etapa de la Vuelta y dar una imagen bochornosa de nuestro país", ha criticado. Compartir en X

El recorrido había sido modificado minutos antes, en Alcobendas Minutos antes de que se decidiera suspender la etapa, la organización había modificado ligeramente el recorrido para evitar posibles conflictos con manifestantes propalestinos, de forma que el pelotón rodeón Alcobendas por el lateral, la zona exterior, en lugar de ir por el centro de la localidad madrileña, como estaba previsto. Compartir en X

Lanzamiento de vallas y botellas durante los disturbios Los Antidisturbios se vieron obligados a actuar y realizaron cargas policiales este domingo para frenar el lanzamiento de las vallas de contención y de botellas que se estaba produciendo en la etapa final de La Vuelta. Los momentos de mayor tensión se han vivido en la zona de El Paseo del Prado, desde Atocha. Compartir en X

Continúan las manifestaciones propalestinas en el centro de la capital Aunque se ha rebajado el nivel de tensión y en estos momentos no se están produciendo disturbios, sí continúan las protestas propalestinas, donde multitud de personas están recorriendo las calles de diferentes puntos calientes del centro de Madrid y paseando por la calzada por la que tendría que haber ido el pelotón antes de llegar a meta. Compartir en X

La Vuelta ha sido cancelada a unos 57 kilómetros de la meta La 80 edición de la Vuelta a España ha sido suspendida de manera abrupta cuando los ciclistas se encontraban a unos 57 kilómetros de la meta, debido a los disturbios que se han producido en varias calles del centro de Madrid. Compartir en X

Ayuso carga contra Sánchez por "jalear el boicot" a La Vuelta La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por "jalear el boicot contra La Vuelta Ciclista a España". "Cuando jalea el boicot en su propia capital, se convierte en responsable directo de cada altercado que se produzca", ha denunciado Ayuso, quien ha lamentado el "daño" que esto supone para "nuestro deporte y nuestro país". Compartir en X

