El Israel-Premier Tech ignora las protestas propalestinas en Madrid y felicita a uno de sus ciclistas por su resultado

Los ciclistas del Israel-Premier Tech posan en la última etapa de La Vuelta

Los detalles La única publicación en redes sociales del equipo sobre esta última etapa ha sido para felicitar a su corredor Matthew Riccitello por haber ganado el maillot al mejor joven de la ronda española.

El equipo Israel-Premier Tech ha sido objeto de protestas durante su participación en La Vuelta a España, pero ha mantenido su enfoque en lo deportivo. A pesar de las manifestaciones en Madrid y la suspensión de la última etapa en apoyo a Gaza, el equipo ha ignorado el clamor social. En sus redes sociales, han felicitado a Matthew Riccitello por ganar el maillot al mejor joven, destacando su logro como el primer ciclista del equipo en conseguirlo en una gran vuelta.

El Israel-Premier Tech y su participación en La Vuelta a España es el motivo principal de las múltiples protestas que han afectado a varias etapas de la carrera. Y, lejos de hacerse eco de todo lo que ha sucedido este domingo en Madrid, la formación israelí ha preferido felicitar a uno de sus corredores por el resultado.

Les felicitó Benjamin Netanyahu, recibieron el apoyo de la Unión Ciclista Internacional y avisaron que no abandonarían la carrera. La postura del Israel-Premier Tech apenas ha variado durante la ronda española pese a las múltiples protestas.

Su única acción ha sido la de eliminar la palabra 'Israel' de sus maillots para "garantizar la seguridad" de sus ciclistas. Y, ante la suspensión de la última etapa y la protesta de miles de manifestantes, el equipo ha ignorado el clamor de la sociedad española a favor de Gaza y ha preferido centrarse en lo deportivo.

En la única publicación que han realizado en sus redes sociales, el Israel-Premier Tech ha felicitado a su ciclista, el estadounidense Matthew Riccitello, por haber ganado el maillot al mejor joven de la ronda española.

"Matthew Riccitello: haciendo historia. El estadounidense se convierte en el primer ciclista del IPT en ganar un maillot en una gran vuelta al ser coronado como el Mejor Ciclista Joven de este año en La Vuelta", han publicado.