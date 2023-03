El inicio de 2023 es una prueba más de que Ducati es la moto más completa de la parrilla. Cuatro de sus pilotos están dentro del top5 del mundial.

¿Podían haber sido más? Claudio Domenicali, el CEO de Ducati, ha declarado en 'Marca' que sus pilotos han empezado muy bien la temporada, pero que podía haber sido mejor si Enea Bastianini o Jorge Martín hubiesen acabado la carrera. El primero, se lesionó el sábado.

Con el caso de Martín criticó de forma severa a Marc Márquez, acusando de arruinar "de forma dramática" la carrera, no solo de su piloto, sino también de Miguel Oliveira, "el héroe en casa. Todos los aficionados estaban aquí por él", añadía.

