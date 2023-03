Jorge Martín ha estallado contra Marc Márquez. El piloto español, que terminó segundo en la 'sprint race', ha terminado por abandonar en la carrera larga del GP de Portugal. Una que se le puso muy cuesta arriba cuando, en la vuelta 3, el catalán de Honda le tocó en una acción que terminó con el campeón y con Oliveira en el suelo y fuera de carrera.

El madrileño de Ducati tardó más en bajarse de la moto, pero la maniobra de Márquez, que le ha costado dos 'long lap' de sanción para Argentina, hizo que pasara del segundo a verse por debajo del puesto décimo, además de fracturarle un dedo. Y ha dicho 'basta'.

"No es la primera vez que Márquez me tira, y eso de pedir perdón al piloto y al público no funciona", afirma.

Y sigue: "Que tenga cuidado, porque a mí me ha arruinado ya dos carreras y yo a él ninguna".

"Hay pilotos por delante, y tienes que respetar eso. En ese punto tienes que irte fuera pero él no lo respeta", cuenta en 'Motorsport'.

Martín, además, apunta al jueves: "Fue el único que se quejó de las posibles sanciones. Daba ya a entender que la iba a liar".

Además, avisa de la lesión que tiene tras Portimao: "Me he roto un dedo del pie... y creo que también tengo un esguince".