A Marc Márquez le penalizaron por conducción irresponsable el pasado domingo tras la caída que terminó con su carrera y la de otros dos pilotos. Al término del día, la FIM notificó al piloto una sanción para Argentina.

Esta sanción consistía en una doble 'long lap', o lo que es lo mismo, vuelta larga. Sin embargo, lo que indicaba la nota emitida por la FIM era que esa penalización tendría que cumplirla inmediatamente en la carrera posterior. Y si no la disputaba (por lesión), quedaba exento.

Pues bien, eso ya no es así. Este martes, la FIM ha rectificado y ha considerado válida la sanción. Ahora indica que Marc Márquez tendrá que cumplir la doble 'long lap' cuando esté recuperado de la fractura que tiene en la mano derecha.

La FIM atendió de acuerdo al Artículo 1.21.2 del Reglamentos de Grandes Campeonatos de la FIM. Que decía que todos los pilotos debían pilotar de forma responsable sin perjudicar al resto de competidores. De lo contrario, será sancionado.

Cooling down after the race! 🏁

The podium finishers react to the Turn 3 crash and trying to close the gap to @PeccoBagnaia out front! 💨#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/Rmhf9lE2Ni