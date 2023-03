Portimao, Silverstone, Australia o Aragón son algunos de los circuitos en los que Marc Márquez ha sido protagonista en pista por algo más que sus resultados. Las caídas y las veces que otros pilotos se han visto arrastrados por el piloto de Honda.

Durante la tercera vuelta del GP de Portugal, Márquez evitó el toque con Jorge Martín, pero no pudo hacer lo mismo con Miguel Oliveira. El portugués se fue al suelo con Márquez, y ambos acabaron lesionados y fuera del GP de Argentina el próximo fin de semana.

Con Jorge Martín ya ha tenido incidentes previos. El de Portugal ha sido el último. Martín se retiró con una fractura en un dedo y se mostró muy crítico con Márquez al terminar la carrera. "El pedir perdón al box, a la grada, ya no funciona. Creo que deberían hacer algo", decía Martín.

Home hero @_moliveira88 couldn't see it coming! 💥@marcmarquez93 clipped @88jorgemartin and wiped the @rnfracingteam rider out of contention ⚠️#PortugueseGP 🇵🇹 pic.twitter.com/ij6lawV1Jt