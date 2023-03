La fidelidad entre Marc Márquez y Honda ha estado presente desde el 2013, año en el que el de Cervera aterrizó en la categoría reina. La alegría era mutua, y desde Japón le hicieron el contrato más amplio de la historia del mundial, alcanzando los cuatro años. A Marc no le motivaba ganar con otras marcas, en parte, porque ya lo hacía con esta.

A pesar del parón por lesión, también amplio, Honda tuvo paciencia con la recuperación de su piloto estrella: Marc Márquez. Una alegría bidireccional ya que, el ocho veces Campeón del Mundo también ha confiado Japón para que le devuelva una moto ganadora. Por lo que, el cambio de aires todavía no entra en los planes del propio Marc. Su objetivo es finalizar el contrato con HRC. La salida es solo "un rumor que ha aparecido por la situación en la que está Honda últimamente", reconoce el '93'.

Hace unas temporadas, cuando Marc Márquez tenía la hegemonía total del Campeonato del Mundo de MotoGP estaba en el punto de mira de Ducati. Ahora las cosas han cambiado, es el momento de Borgo Panigale y de sus estrellas. El argumento ha cambiado, y Paolo Ciabatti, director deportivos de Ducati, cree que "no es que necesite a un extraterrestre como Márquez, es que ya tiene al suyo" (haciendo referencia a Pecco Bagnaia).

Round 5️⃣ ➡️ Round 1️⃣

The #PortugueseGP will open the season in 2023, but first - there's a test to do 🫡 pic.twitter.com/Ox7QZpDrI5