La terrible confesión de Arón Canet: "En Montmeló estuve a punto de quedarme parapléjico"

El piloto valenciano de Moto2 recordó en Misano su terrible accidente en el GP pasado. Considera que su salud es lo primero y admite que esa caída fue un duro golpe mental.

Arón Canet estaba viviendo uno de sus mejores cursos en Moto2 antes del Gran Premio de Catalunya. El piloto valenciano estaba segundo en la clasificación general acechando a Manu González, líder del mundial. Sin embargo, una dura en caída en Montmeló parece haber mermado sus aspiraciones.

Canet ha confesado en Misano que sus objetivos deportivos han pasado a un segundo plano después de su incidente en el GP de Catalunya. El de Corbera ha asegurado que se asustó mucho después de una caída a gran velocidad que le obligó a ir al hospital.

El piloto de Moto2 ha reconocido que sigue teniendo dolores y mareos como consecuencia de ese accidente pero eso no es lo más grave. Canet ha revelado también que su accidente en Montmeló podría haber terminado mucho peor: "Estuve a punto de quedarme parapléjico en Montmeló. Me asusté muchísimo. Lo primero es mi salud".

"Estuvo sufriendo bastante del cuello. Valoraremos si vale la pena seguir con el Gran Premio. No me siento cómodo desde hace cinco carreras y ya estoy cansado. Me es indiferente la moto y todo. Lo primero es mi salud y no quiero que me salga una hernia que me dure toda la vida", asegura Canet en unas declaraciones para los micrófonos de 'DAZN'.