El análisis de Lorenzo sobre la polémica Márquez-Rossi: "Gestionarlo en silencio para Marc..."

El mallorquín considera que la estrategia comunicativa que ha seguido el de Cervera a la hora de tratar su mala relación con el italiano es muy positiva.

Jorge Lorenzo ha sido uno de los pilotos que más cerca ha estado de la que probablemente sea una de las relaciones más polémicas de la historia del motociclismo. Valentino Rossi y Marc Márquez llevan mucho tiempo siendo algo más que rivales, enemigos.

No tienen una buena relación y para remontarse al porqué hay que recordar la infinidad de encontronazos que han tenido en la pista y fuera de ella. Años después de que hayan dejado de ser rivales directos, Rossi ha aprovechado para atacar a Marc en varias ocasiones.

La respuesta de Márquez a esas críticas siempre ha sido la misma, silencio e indiferencia. Jorge Lorenzo, excompañero de ambos pilotos, aplaude la gestión del ocho veces campeón del mundo: "Márquez ha copiado lo que funcionaba y lo ha incorporado en sus propias herramientas comunicativas".

"El silencio que está mostrando ahora frente a Valentino lo está haciendo crecer mucho, es como si hubiera encontrado motivación en situaciones adversas para ser un motivador", ha asegurado Lorenzo en unas declaraciones para el podcast 'Duralavita'.

El enfrentamiento Márquez-Rossi volverá a ser noticia si Marc, con casi total probabilidad, se alza con su noveno título mundial, número que le permitiría igualar al italiano en trofeos y tener la oportunidad en próximas temporadas de superarle y elevar su leyenda por encima de la de 'Il Dotore'.