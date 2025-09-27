La reflexión de Álex Márquez a las puertas del noveno mundial de Marc: "No se puede esperar un milagro"

El pequeño de los Márquez ya asume que su hermano será campeón en Motegi, entre otras cosas, porque el rendimiento de Álex en Japón no está siendo del todo fiable.

Álex Márquez es la única razón por la que Marc no es campeón del mundo a estas alturas de competición. El de Gresini ha sido el que más ha aguantado el ritmo de su hermano, sobre todo a principio de temporada donde llegó incluso a arrebatarle el liderazgo del mundial.

Sin embargo, alcanzado el ecuador del curso, Álex tuvo que ser operado de la mano y eso le terminó lastrando mucho hasta el punto de perder la estela de Marc en la clasificación. En Motegi, el de Ducati puede certificar matemáticamente su noveno mundial aunque Álex ya lo de completamente por perdido.

El de Gresini no espera ningún giro de guion y, ante su poco fiable ritmo, ya corona a su hermano Marc: "Al final, ayer ya tuvimos muchos problemas y después de perder casi entero un viernes, no se puede esperar un milagro de estar hoy para pelear por ganar".

"Hemos hecho una mañana bastante positiva, es verdad, pero vamos muy retrasados en términos de situaciones, de yo también tener los límites un poquito más claros, probar un poquito más las cosas", ha reconocido Álex en unas declaraciones recogidas por 'Motosan'.

A pesar de no haber podido luchar hasta el final el título con Marc, Álex cerrará esta temporada como su mejor en la categoría reina con casi total seguridad. El de Gresini debe atar el subcampeonato lo antes posible aunque cuenta con una ventaja muy amplia con respecto a su principal perseguidor, 'Pecco' Bagnaia.