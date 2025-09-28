¡Nadie lo había hecho antes! El increíble récord de Marc Márquez tras proclamarse campeón en Motegi

El ilerdense ha dominado la temporada de MotoGP con una superioridad abrumadora que le ha permitido certificar su noveno campeonato cuando todavía quedan cinco GP por disputarse.

Marc Márquezhace historia como quien baja a comprar el pan. El de Cervera es un auténtico genio que además es insaciable. Una combinación que convierte al piloto en una máquina de batir récords.

La temporada de MotoGP este 2025 ha sido una exhibición de Marc Márquez. El 93 se ha subido al podio en 15 de 17 citas con 11 victorias en las carreras del domingo. Además, llegó a acumular siete dobletes consecutivos en una racha que comenzó en Aragón y finalizó en Barcelona después de que quedara segundo por detrás de su hermano Álex en un GP donde también había liderado la 'sprint'.

De esta forma, el de Cervera acumuló quince victorias consecutivas y consolidó una superioridad durante el campeonato que le hacía parecer verdaderamente imbatible. Todos estos datos son los que han llevado al ya nonacampeón a establecer una marca que nadie había logrado anteriormente.

Marc Márquez se ha proclamado campeón del mundo de MotoGP cuando todavía quedan cinco GP por disputar. Un hecho histórico que nunca había conseguido nadie. Además, ya superó a Jorge Martín y se convirtió en el campeón con más puntos de la historia. Otro récord de una auténtica máquina que aprovechará las siguientes citas para agrandar la distancia en una temporada verdaderamente idílica para Marc.