El contundente mensaje de Bagnaia sobre su futuro: "Ya he decidido"

El turinés asegura tener claro dónde va a pilotar en 2027 después de todos los rumores que le han situado en Aprilia al término de esta temporada y con la llegada del nuevo reglamento.

Bagnaia era una de las incógnitas del mercado de MotoGP de cara a 2027. Tras un 2025 para olvidar, parecía que su vínculo con Ducati podría haber quedado herido de muerte después de la peor temporada del bicampeón en Borno Paginale. Todo hace pensar, a una semana de que comience la competición, que Bagnaia pondrá rumbo a Aprilia

"Estoy completamente centrado en los test. En unos días se harán oficiales todos los fichajes; también el mío. Ya he decidido. He seguido el instinto", ha asegurado el italiano en declaraciones que recoge 'Motorsport' y confirmando que ha sido el protagonista de uno de los movimientos que se han producido en este mercado de pilotos.

Bagnaia abandonará Ducati tras una trayectoria espectacular en la que el turinés ha conquistado dos Mundiales y dos subcampeonatos. Márquez, por tanto, espera la llegada de un nuevo compañero, se rumorea que será Pedro Acosta, de cara a una temporada en la que también parece que el de Cervera seguirá en Ducati.

'Pecco' ha analizado también el rendimiento de la moto de esta temporada. El italiano se ha mostrado satisfecho con lo que lleva de test de pretemporada. Aún así, solo ha podido marcar el décimo mejor tiempo. Márquez ha sido segundo después de sufrir dos caídas, eso sí, sin consecuencias físicas graves.