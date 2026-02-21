Problemas para Márquez en Tailandia: doble caída en los test de pretemporada

El de Cervera se ha ido al suelo en dos ocasiones durante la primera sesión de test en Tailandia. Por fortuna, Marc no ha sufrido graves contratiempos físicos más allá de alguna herida leve.

Marc Márquez acaparaba la gran mayoría de los focos en los test de pretemporada de MotoGP celebrados en Tailandia. El de Cervera es el máximo favorito al título aunque ha tenido una primera sesión de pruebas algo accidentada.

El de Ducati se ha ido al suelo en dos ocasiones. Sin embargo, no ha sufrido lesiones graves más allá de algunos rasguños y ha podido continuar con los test con normalidad. Marc ha firmado el segundo mejor tiempo solo por detrás de su hermano Álex, que sigue dando muestras de su velocidad con la moto de este año.

Márquez se ha recompuesto de sus caídas sin resentirse de su hombro derecho, una zona algo delicada después de la operación de hace unos meses. Franco Morbidelli ha firmado el tercer mejor tiempo seguido de Marco Bezzecchi, que ha terminado en cuarto lugar.

'Pecco' Bagnaia solo ha podido firmar el décimo mejor tiempo mientras que Jorge Martín, que volvía a subirse a la moto tras pasar por quirófano, ha terminado en decimotercer lugar. Justo por detrás del madrileño ha terminado Pedro Acosta, sobre su KTM, aún con alguna sensación que mejorar.