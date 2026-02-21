Más Madrid, Comunes y Sumar presentan su alianza para las generales: "No estamos de capa caída, estamos con el ánimo muy alto"

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, la ministra de Sanidad, Mónica García (2d), el coordinador federal de IU, Antonio Maillo (c), la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, y el Ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

El contexto Tras el acto de Gabriel Rufián y Emilio Delgado, la izquierda ha vivido una segunda cita clave en apenas días para su proyecto en España. En una España en la que, tras las elecciones de Aragón y de Extremadura, la ultraderecha ha ganado fuerza.

La izquierda sigue rearmándose. Buscando el camino. La senda a seguir en una España en la que la ultraderecha cada vez cuenta con más apoyo. En un país en el que, tras las elecciones de Extremadura y de Aragón, Vox ha ganado fuerza a costa del PP y también del PSOE. En el que el sector progresista ha perdido fuelle. Ante eso, y después del acto de Gabriel Rufián y de Emilio Delgado, han sido Más Madrid, los Comunes y el Movimiento Sumar los que se han reunido en la capital del país.

Los que se han dado cita en el Círculo de Bellas Artes. En un lugar en el que se han superado las expectativas de asistencia y al que han acudido personalidades como Rita Maestre, Lara Hernández, Antonio Maíllo y Ernest Urtasun con la ausencia de Yolanda Díaz. En el que han mostrado su fuerza con un mensaje claro: "No estamos de capa caída. Estamos con el ánimo muy alto".

Así se ha expresado Rita Maestre. Así se ha expresado la portavoz del grupo municipal de Más Madrid. Transmitiendo "fuerza". Transmitiendo "toda la alegría". La de los allí presentes y la de, como ha afirmado, "toda la gente que venga a sumar y a unirse".

Ha sido ella la encargada de abrir el acto. Un acto que afirma "se ha desbordado con miles de personas que querían estar" en el Círculo de Bellas Artes: "Es una institución centenaria al que el Gobierno de Ayuso ha puesto en el punto de mira para acallar y para censurar".

"Uno abre el periódico o el móvil y se enfrenta a una ración de malas noticias. Que si Donald Trump, que si el genocidio en Gaza... que si en España la mayor parte del poder territorial está en poder de la derecha. Cunde el desánimo, el alquiler sube cada año y la hipoteca ahoga. El seguro del coche, el precio del aceite, las vacaciones y el comedor de los niños. Deja todo menos dinero", afirma Maestre.

Y es que ha hecho hincapié en este asunto: "Hay tantos titulares de la derechización de los hombres jóvenes que uno no sabe si lee el periódico o una nota de prensa de la propia derecha. Hay cierta pulsión de muerte. Y tengo dudas pero algunas cosas claras. Una de ellas es que no, que ni las personas migrantes, ni el colectivo LGTBI, ni las mujeres ni las mayorías trabajadoras viven mejor con la derecha".

"Quieren vender el país a los fondos buitre y tienen un plan. Uno cobarde e inmoral. Tienen las redes sociales y el 90% de los medios de comunicación. Tienen dinero y vienen a por nosotros", ha avisado Maestre, que manda un mensaje sobre su proyecto: Somos las personas que pelean desde los Gobiernos. Somos Yolanda Díaz. Somos Mónica García. Somos Antonio Maíllo. Somos Ernest Urtasun y Ada Colau".

Porque la portavoz de Más Madrid ha sido clara: "Pelearnos entre primos no nos lleva lejos. Esto es un inicio y no un final. Bienvenidos los debates y las voces. Bienvenidos todos los liderazgos".

Sumar habla de "tarea titánica" por delante

En la misma vía se ha mostrado Lara Hernández, de Sumar, que ha puesto en valor la "transformación en la vida de la gente del Gobierno de coalición". "Nos exigen que tengamos muy poco miedo y mucha valentía. La gente ya se ha cansado, no nos quiere ensimismados. Tenemos que caminar libres de equipaje, críticos y propositivos. Sin prisa pero sin pausa. Es decisivo tener un proyecto alternativo de país. Un proyecto transformador. Una alianza democrática de izquierdas, plural, abierta, participada más allá de las estructuras partidarias en las que no sobra nadie", ha expuesto.

"Hemos de cambiar también nosotras. Hemos de cambiar si queremos que todo cambie. Si decimos que hemos dado un paso al frente se podría pensar que es otro borrón y cuenta nueva o que estamos ante una oportunidad histórica. Hemos venido a decir que hemos venido a crear un futuro sólido porque el proyecto va a responder", ha insistido.

Hernández, en sus palabras, ha remarcado que "no es un momento de resignación": "No hay nada más reaccionario que decir que nada se puede hacer. Es una tarea titánica la que tenemos por delante en un proyecto que tiene que tener las luces largas. Queremos más derechos y mejores condiciones de vida. Nos hacemos cargo de un sentir y de los deseos del pueblo progresista".

Urtasun, mensaje para Abascal

Ernest Urtasun, ministro de Cultura, ha cargado contra el Gobierno de Ayuso por "una forma de censura moderna": "La Comunidad de Madrid ha cortado la financiación ordinaria a este centro. Solo va a financiar actividad por actividad, esto no lo vamos a tolerar desde el Ministerio".

"Quiero trasladar un mensaje de solidaridad a los trabajadores de Argentina a los que Milei les quiere hacer trabajar 12 horas. A las mujeres italianas que Meloni quiere hacerles escuchar el sonido del feto y a los migrantes a los que el ICE ataca en EEUU", ha proseguido Urtasun.

El ministro, además, ha puesto a Abascal en el foco: "Le decimos que no vamos a permitir a estos vende patrias que nos conviertan en una franquicia de Donald Trump".

Y también ha puesto en el foco al PSOE: "Necesitamos afrontar la urgencia de la vivienda y tenemos una pelea muy importante con el escudo social. No puede haber un veto previo en el Consejo de Ministros. Las elecciones no se ganan con el freno de mano puesto a las medidas programadas de nuestro país".

