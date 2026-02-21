Terror en los Juegos Olímpicos: Sellier recibe un 'cuchillazo' en la cara y casi pierde un ojo

La patinadora polaca sufrió un golpetazo de una rival con la superficie metálica de su patín. El impacto le provocó un corte de considerables dimensiones en la cara. Se terminó marchando en camilla.

Los Juegos Olímpicos de Invierno han dejado una de las imágenes más impactantes del deporte en lo que va de año. La patinadora polaca Kamila Sellier ha sufrido un terrible accidente cuando competía en la prueba de 1.500 metros de patinaje de velocidad.

La joven, de tan solo 25 años, ha recibido un 'cuchillazo' por parte de una de sus rivales. Sellier perdió el equilibrio con la mala fortuna de que al caerse impactó con el metal del patín de una de sus oponente provocándole un serio corte en la cara.

La polaca fue atendida rápidamente por los servicios médicos pero la sangre que salió a raíz del corte generó auténtico pánico en el estadio. A pesar de ello, Sellier recibió putos de sutura en la zona afectada y se libró de que el impactó llegara a su ojo derecho, algo que podría haber sido trágico.

Kamila fue trasladada al hospital en camilla tras la carrera y se encuentra fuera de peligro después de haber sufrido uno de los accidentes más duros de estos Juegos Olímpicos de Invierno.