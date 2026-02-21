Trump, cabreado y contra todos tras su peor derrota desde su regreso a la Casa Blanca por sus aranceles ilegales

¿Qué está pasando? El presidente de EEUU, visiblemente afectado, ha sacado toda su artillería después de la decisión del Tribunal Supremo. Ha tildado de "tontos y perros falderos" a los jueces y juezas de la Corte.

Donald Trump enfrenta su mayor derrota desde su regreso a la Casa Blanca tras la decisión del Tribunal Supremo de anular sus aranceles, considerados ilegales por exceder sus poderes presidenciales. Seis de los nueve magistrados, incluida una mayoría conservadora, determinaron que la IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles unilateralmente. Trump, visiblemente enfadado, criticó a los jueces y anunció un nuevo arancel del 10%. La decisión podría llevar a reclamaciones por "billones" de dólares. Mientras tanto, líderes como Emmanuel Macron celebran la sentencia como un ejemplo de contrapeso democrático, y España defiende un marco comercial claro.

Donald Trump está enfadado. Está cabreado. Está más que mosqueado después de la que es su mayor derrota desde que regresó a la Casa Blanca. Desde que, ya en Washington, se dedicó a hacer y a deshacer a su antojo en cualquier materia que fuese. Tanto a nivel social como en el interior y en el exterior. Tanto a nivel político como también en el económico, con esos aranceles de abril y ese por él mismo llamado 'Día de la Libertad'. Ahora, más de un año después de su toma de posesión, un golpe más para él.

Uno donde más le duele. Uno directo a la economía de EEUU. Directo, además, a una decisión económica tomada por él. Una decisión estrella. Una clave, vital, trascendental para Trump. Porque el Tribunal Supremo ha tirado por tierra sus aranceles. Porque seis de los nueve jueces y juezas que forman la Corte han considerado que el presidente se extralimitó en los poderes de emergencia que invocó para poner y poner gravámenes a sus socios comerciales.

Porque para hacerlo usó la llamada Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA por sus siglas en inglés), que daba al presidente la capacidad de imponer aranceles recíprocos a sus socios. Pero no, la Corte le ha dicho que no y eso que en la misma hay mayoría conservadora.

"La IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles", ha expuesto el Tribunal en un fallo que ha contado con una mayoría de seis votos a tres. La sentencia respalda la de un tribunal inferior que ya antes dijo que recurrir a esta ley de 1977 excedía la autoridad presidencial.

Trump, contra todos

Y claro, Trump se ha enfadado. Se ha enfadado por el golpe a la medida y a su ego. Ha mostrado su enfado, tanto en caliente una vez conoció la decisión como en frío en redes sociales. Porque en cuanto supo de la sentencia salió a hablar para llamar "tontos y perros falderos" a los magistrados que han respaldado la decisión. Para afirmar que "trabajan para proteger a otros países y no a EEUU". Para poner, otra vez, el foco en "los demócratas radicales de izquierda".

Mientras defiende que los aranceles han servido "para acabar con ocho guerras" y dar "seguridad nacional al país", Trump debió recordar después que la mayoría en la Corte Suprema es republicana. Que o bien él o bien su partido nombraron a tres de los magistrados que votaron que sí. En 'Truth Social' tuvo palabras para ellos.

"Le guste o no a la gente, nunca parece ocurrir con los demócratas. Votan contra los republicanos y nunca contra sí mismos, sin importar lo sólido que sea nuestro caso", ha expuesto.

Ha mencionado expresamente a los jueces Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, a los que dice nombró "contra una gran oposición": "Al menos no nombré a Roberts, que lideró la iniciativa para permitir que países extranjeros que nos han estafado durante años sigan haciéndolo".

Porque Trump ha sacado toda su artillería contra el fallo: "Los miembros de la Corte Suprema que han votado en contra de nuestro método de aranceles deberían avergonzarse. Es ridículo".

Un posible reembolso de "billones"

El reembolso podría ser de "billones" de dólares, suponiendo según Trump un "completo desastre". Porque son muchas las posibles reclamaciones después de la decisión del Tribunal Supremo, que rechaza la interpretación del Gobierno de que la IEEPA da al presidente la opción de imponer aranceles unilateralmente y de manera ilimitada sin estar sujeto a las limitaciones significativas de otras leyes arancelarias. "La Casa Blanca debe aducir una autorización clara del Congreso", exponen.

"No reivindicamos ninguna competencia especial en materia económica ni de relaciones exteriores. Reivindicamos únicamente, como es debido, el papel limitado que nos asigna el Artículo III de la Constitución. En cumplimiento de dicho papel, sostenemos que la IEEPA no autoriza al presidente a imponer aranceles", concluye.

Trump, visiblemente alterado tras el fallo, ha anunciado que los aranceles de seguridad nacional "existen" y continúan "en vigor". Además, ha anunciado uno adicional del 10% para "incrementar los que ya se cobran".

España, con una "hoja de ruta propia"

Mientras él se lamenta, otros lo celebran. Otros como Emmanuel Macron, presidente de Francia, que ha considerado la decisión de la Corte como un ejemplo de "contrapeso" democrático. "Me parece muy positivo que existan estos tribunales y el Estado de Derecho", ha afirmado.

El francés ha llamado a la calma ante esos nuevos aranceles del 10% de Trump: "Analizaremos las consecuencias y qué se puede hacer. Nos adaptaremos".

Desde España, fuentes del Ministerio de Economía a laSexta han trasladado la defensa de la "reducción de barreras y la importancia de un marco comercial claro y basado en reglas que genere garantías".

"Con independencia de las decisiones adoptadas por el Tribunal Supremo y la reacción de la administración estadounidense, contamos con una hoja de ruta propia", detallan.

Aranceles como política exterior

De momento, y tras la retahíla de improperios de Trump contra los jueces, lo que tiene el republicano aparte de un enorme daño en su ego es un problemón de 600.000 millones. Es el dinero que dijo en enero que había recaudado por los aranceles que ahora, tras el fallo de la Corte Suprema, son ilegales.

Trump, desde su segundo mandato, ha usado los aranceles para gestionar su política exterior. Para humillar a diferentes líderes mundiales obligados a llegar a acuerdos para evitarlos para que ahora se sepa que legales no eran. Valga de ejemplo el 50% que le puso a Brasil por llevar a juicio a Bolsonaro o a Canadá por su anuncio con la voz de Ronald Reagan.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.